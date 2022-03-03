Владелец ММК перевел свою долю акций с Кипра в Россию

Виктор Рашников изменил структуру владения компанией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) Виктор Рашников изменил структуру владения компанией. Теперь 79,76% акций компании из Кипра переведены в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ сообщает, что 03.03.2022 года компания получила уведомление об изменении состава акционеров ММК. Соответствующая сделка совершена 28 февраля 2022 года, о чем участники сделки и компания предоставили все необходимые уведомления в регулирующие органы. В результате сделки 79,76% акций ПАО „ММК“, находившихся во владении компании Mintha Holding Limited (Кипр), перешли во владение ООО „АЛЬТАИР“ (Россия). Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ПАО „ММК“ Виктор Рашников», — говорится в сообщении.

ММК — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции, основным бенефициаром является председатель совета директоров Виктор Рашников. В свободном обращении находится 20.24% акций ММК. По итогам четвертого квартала прошлого года ММК планирует заплатить дивиденды в размере 39,67 млрд рублей. За первые три квартала 2021 года комбинат перечислил акционерам 88,74 млрд рублей.

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