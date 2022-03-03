Владелец ММК перевел свою долю акций с Кипра в Россию

Мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) Виктор Рашников изменил структуру владения компанией. Теперь 79,76% акций компании из Кипра переведены в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ сообщает, что 03.03.2022 года компания получила уведомление об изменении состава акционеров ММК. Соответствующая сделка совершена 28 февраля 2022 года, о чем участники сделки и компания предоставили все необходимые уведомления в регулирующие органы. В результате сделки 79,76% акций ПАО „ММК“, находившихся во владении компании Mintha Holding Limited (Кипр), перешли во владение ООО „АЛЬТАИР“ (Россия). Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ПАО „ММК“ Виктор Рашников», — говорится в сообщении.
ММК — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции, основным бенефициаром является председатель совета директоров Виктор Рашников. В свободном обращении находится 20.24% акций ММК. По итогам четвертого квартала прошлого года ММК планирует заплатить дивиденды в размере 39,67 млрд рублей. За первые три квартала 2021 года комбинат перечислил акционерам 88,74 млрд рублей.
Мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) Виктор Рашников изменил структуру владения компанией. Теперь 79,76% акций компании из Кипра переведены в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ сообщает, что 03.03.2022 года компания получила уведомление об изменении состава акционеров ММК. Соответствующая сделка совершена 28 февраля 2022 года, о чем участники сделки и компания предоставили все необходимые уведомления в регулирующие органы. В результате сделки 79,76% акций ПАО „ММК“, находившихся во владении компании Mintha Holding Limited (Кипр), перешли во владение ООО „АЛЬТАИР“ (Россия). Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ПАО „ММК“ Виктор Рашников», — говорится в сообщении. ММК — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции, основным бенефициаром является председатель совета директоров Виктор Рашников. В свободном обращении находится 20.24% акций ММК. По итогам четвертого квартала прошлого года ММК планирует заплатить дивиденды в размере 39,67 млрд рублей. За первые три квартала 2021 года комбинат перечислил акционерам 88,74 млрд рублей.