Тюменские власти приняли решение по празднованию Масленицы

6 марта в Тюменской области пройдут Масленичные гуляния Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Все запланированные мероприятия Масленичной недели пройдут без изменений. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Основная часть гуляний запланирована на воскресенье, 6 марта. При этом, из-за пандемии коронавируса в Ялуторовске отказались от ежегодного выпекания гигантского блина.

«По данным регионального департамента культуры запланированные мероприятия Масленичной недели пройдут без изменений. Областные учреждения культуры приглашают жителей и гостей региона на мастер-классы по изготовлению кукол, спортивные состязания, театрализованные программы на свежем воздухе, ярмарки и другие активности. Масленичную неделю по традиции завершат в воскресенье, 6 марта, проводами зимы и сожжением чучела», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

В администрации Тобольска агентству сообщили, что также не стали отменять празднование Масленицы из-за коронавируса. «Мероприятия запланированы с учетом всех ограничительным мер по аналогии с прошлым годом. То есть, площадки будут разведены. Программа рассчитана на активный семейный отдых», — пояснили URA.RU в администрации Тобольска.