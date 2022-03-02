Тюменские спортсмены остались без Паралимпиады

Николай Полухин (на фото справа) стал одним из тех, кто не поедет на Паралимпиаду Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских спортсменов от участия в XIII Паралимпийских играх 2022, опасаясь бойкота игр со стороны других стран. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета РФ. На Паралимпиаду от Тюменской области должны были ехать пять спортсменов.

«В этих обстоятельствах и в целях сохранения жизнеспособности и целостности этих Игр и безопасности всех участников, исполком МПК принял решение отказать в допуске спортсменам», — сообщает пресс-служба Парарлимпийского комитета России, со ссылкой на слова президента МПК Эндрю Парнонса.

Также Парнонс заявил, что большая часть команд-участников угрожала бойкотированием Паралимпийских зимних игр в Пекине, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. Представлять Тюменскую область на Паралимпийских зимних играх в Пекине должны были Вера Хлызова, Юлия Смирнова, Марина Галицына, Станислав Чохлаев и Николай Полухин.

Ранее URA.RU сообщало о том, что российских и белорусских спортсменов отстранят от участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. Решение о недопуске спортсменов на турнир было принято на фоне спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.