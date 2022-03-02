02 марта 2022

В Перми состоялся автопробег в поддержку ЛНР и ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Организовали пробег в Перми активисты «Молодой гвардии Единой России» Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

В Перми активисты «Молодой гвардии Единой России» совершили автопробег в центре города, посвященный признанию независимости ЛНР и ДНР. Фото со старта пробега разместили в официальном telegram-канале Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.

«В эти минуты по центральным улицам города проезжает колонна машин с российским триколором, флагами Луганской и Донецкой народных республик. Патриотические автопробеги в честь признания независимости ЛНР и ДНР проходят и в других городах», — сообщили в telegram-канале. Участники автопробега выехали от сквера имени Дзержинского в 15 часов. Финишировали у вокзала Пермь-1.

В конце февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР и договоры о сотрудничестве и взаимной помощи. Позднее Путин объявил о начале спецоперации с целью демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ на действия России начали вводить экономические санкции. Жители Прикамья собирают гуманитарную помощь для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. А власти готовят пункты размещения беженцев с территорий республик.

Автопробег в Перми в поддержку независимости ЛНР и ДНР

Колонна движется по Комсомольскому проспекту

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми активисты «Молодой гвардии Единой России» совершили автопробег в центре города, посвященный признанию независимости ЛНР и ДНР. Фото со старта пробега разместили в официальном telegram-канале Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. «В эти минуты по центральным улицам города проезжает колонна машин с российским триколором, флагами Луганской и Донецкой народных республик. Патриотические автопробеги в честь признания независимости ЛНР и ДНР проходят и в других городах», — сообщили в telegram-канале. Участники автопробега выехали от сквера имени Дзержинского в 15 часов. Финишировали у вокзала Пермь-1. В конце февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР и договоры о сотрудничестве и взаимной помощи. Позднее Путин объявил о начале спецоперации с целью демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ на действия России начали вводить экономические санкции. Жители Прикамья собирают гуманитарную помощь для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. А власти готовят пункты размещения беженцев с территорий республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...