Организовали пробег в Перми активисты «Молодой гвардии Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

В Перми активисты «Молодой гвардии Единой России» совершили автопробег в центре города, посвященный признанию независимости ЛНР и ДНР. Фото со старта пробега разместили в официальном telegram-канале Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.

«В эти минуты по центральным улицам города проезжает колонна машин с российским триколором, флагами Луганской и Донецкой народных республик. Патриотические автопробеги в честь признания независимости ЛНР и ДНР проходят и в других городах», — сообщили в telegram-канале. Участники автопробега выехали от сквера имени Дзержинского в 15 часов. Финишировали у вокзала Пермь-1.

В конце февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР и договоры о сотрудничестве и взаимной помощи. Позднее Путин объявил о начале спецоперации с целью демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ на действия России начали вводить экономические санкции. Жители Прикамья собирают гуманитарную помощь для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. А власти готовят пункты размещения беженцев с территорий республик.

Автопробег в Перми в поддержку независимости ЛНР и ДНР Официальный telegram-канал Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края

Колонна движется по Комсомольскому проспекту Официальный telegram-канал Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края