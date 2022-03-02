В Кургане опечатали стройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительная площадка дома № 111б на ул. Мяготина в Кургане опечатана по решению суда. С такой инициативой выходил в суд прокурор города. Стройка официально приостановлена, однако жители соседних домов сняли на видео, что дом продолжает строиться. Об этом курганцы рассказали URA.RU и предоставили видео.

«Стройка строит, но видно, что за неделю выстроили стену на верхнем этаже», — пояснила жительница Кургана, которая проживает в доме напротив стройки. Другой житель соседнего дома снял, как вопреки пломбе, установленной на заборе стройки, на площадку заходит мужчина. «Все штампики ничего не стоят», — сказал автор видео.

Строительную площадку судебные приставы опечатали по решению суда. Принять обеспечительные меры в виде приостановки стройки попросил прокурор Кургана. В пресс-службе прокуратуры Курганской области URA.RU пояснили, что ведомство также оспаривается через суд законность выдачи застройщику (АО СЗ «Сибирский газовик») разрешения на строительство. Соответствующий документ ранее выдала мэрия.

В пресс-службе областного управления судебных приставов URA.RU рассказали, что обеспечительные меры действуют до вступления в силу решения суда. «Застройщику передано постановление о возбуждении исполнительного производства, опечатана строительная техника, въездные ворота объекта. Ежедневно проводятся проверки исполнения решения суда, в результате которых установлено, что строительство не ведется», — говорится в ответе ведомства. Застройщик при этом отказался комментировать URA.RU какую-либо информацию.

URA.RU писало, что в Кургане сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела в отношении мэрии по поводу выделения земли под строительство трех многоквартирных домов. В их числе и стройка дома №111б на Мяготина.

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