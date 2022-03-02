02 марта 2022

Пермяк три месяца развращал подростка, но остался на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Мужчине назначил наказание в виде обязательных работ Фото:

Жителя Чердынского района (Пермский край) признали виновным в совершении развратных действий в отношении 16-летней девочки. Мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«С начала мая 2021 года по конец августа 2021 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении своей племянницы 2006 года рождения. Тем самым он нарушил ее половую неприкосновенность, нормальное нравственное воспитание, физическое и психическое развитие», — уточнили в ведомстве.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 13р5 УК РФ «Развратные действия». Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 320 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Соликамске осудили педофила на 16 лет строгого режима. Он завел незнакомую девочку за здание магазина и надругался.

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Жителя Чердынского района (Пермский край) признали виновным в совершении развратных действий в отношении 16-летней девочки. Мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «С начала мая 2021 года по конец августа 2021 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении своей племянницы 2006 года рождения. Тем самым он нарушил ее половую неприкосновенность, нормальное нравственное воспитание, физическое и психическое развитие», — уточнили в ведомстве. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 13р5 УК РФ «Развратные действия». Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 320 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в Соликамске осудили педофила на 16 лет строгого режима. Он завел незнакомую девочку за здание магазина и надругался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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