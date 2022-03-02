Пермяк три месяца развращал подростка, но остался на свободе

Мужчине назначил наказание в виде обязательных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Чердынского района (Пермский край) признали виновным в совершении развратных действий в отношении 16-летней девочки. Мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«С начала мая 2021 года по конец августа 2021 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении своей племянницы 2006 года рождения. Тем самым он нарушил ее половую неприкосновенность, нормальное нравственное воспитание, физическое и психическое развитие», — уточнили в ведомстве.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 13р5 УК РФ «Развратные действия». Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 320 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Соликамске осудили педофила на 16 лет строгого режима. Он завел незнакомую девочку за здание магазина и надругался.