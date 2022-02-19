В Пермском крае осудили педофила на 16 лет тюрьмы

В мае 2021 года мужчина напал на маленькую девочку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) приговорили к 16 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя. Он совершил особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.

«В мае 2021 года осужденный, находясь на улице, используя беспомощное состояние ранее незнакомой малолетней девочки, завел ее за здание магазина. В кустах он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, дополнительно ему назначено ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Следователи отметили, что ранее он уже был судим. В 2018 году мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за кражу.

Ранее URA.RU сообщало, что уже ранее судимый за убийство 51-летний пермяк проведет 19 лет в колонии особого режима за неоднократное надругательство над маленькой падчерицей. О совершенных преступлениях мать потерпевшей узнала от родственников подруги дочери, когда потерпевшая рассказала сверстнице о происходящем.