19 февраля 2022
18 февраля 2022

В Пермском крае осудили педофила на 16 лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
В мае 2021 года мужчина напал на маленькую девочку Фото:

В Соликамске (Пермский край) приговорили к 16 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя. Он совершил особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.

«В мае 2021 года осужденный, находясь на улице, используя беспомощное состояние ранее незнакомой малолетней девочки, завел ее за здание магазина. В кустах он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, дополнительно ему назначено ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Следователи отметили, что ранее он уже был судим. В 2018 году мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за кражу.

Ранее URA.RU сообщало, что уже ранее судимый за убийство 51-летний пермяк проведет 19 лет в колонии особого режима за неоднократное надругательство над маленькой падчерицей. О совершенных преступлениях мать потерпевшей узнала от родственников подруги дочери, когда потерпевшая рассказала сверстнице о происходящем.

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В Соликамске (Пермский край) приговорили к 16 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя. Он совершил особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю. «В мае 2021 года осужденный, находясь на улице, используя беспомощное состояние ранее незнакомой малолетней девочки, завел ее за здание магазина. В кустах он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, дополнительно ему назначено ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Следователи отметили, что ранее он уже был судим. В 2018 году мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за кражу. Ранее URA.RU сообщало, что уже ранее судимый за убийство 51-летний пермяк проведет 19 лет в колонии особого режима за неоднократное надругательство над маленькой падчерицей. О совершенных преступлениях мать потерпевшей узнала от родственников подруги дочери, когда потерпевшая рассказала сверстнице о происходящем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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