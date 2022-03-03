Жительница Донбасса бежала в ЯНАО после расстрела автобуса ВСУ

Девушке пришлось обратиться к психологу, чтобы справиться с потрясением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Студентка из Донецка Ольга Сайго (имя и фамилия изменены по просьбе героя — прим. ред.) вынуждена была бежать в Новый Уренгой в 2015 году после того, как украинские силовики устроили провокацию и обстреляли автобус, в котором девушка возвращалась домой от родственников. Дончанка рассказала URA.RU, как пережила этот момент и при каких обстоятельствах попала в ЯНАО.

«Я гостила у бабушки в селе Златоустовка и ехала домой. Мы стояли на блокпосту под Волновахой. Помню, услышала свист, почувствовала сильную вибрацию, а потом — взрыв. Когда поняла, что случилось, то увидела, что женщина, которая сидела рядом со мной — мертва, а оставшиеся в живых выпрыгивают из окон», — рассказывает девушка.

Ольга вспоминает, что тогда украинские военные заставили их спуститься в окоп убеждая, что обстрелы будут продолжаться. «Весь мир обсуждал эту трагедию, но никто из нас не сомневался тогда, что стреляли с украинской стороны. Свежевырытые окопы укрытия говорили о том, что военные сами подготовились к обстрелу», — говорит девушка.

Выживших пассажиров эвакуировали в Волноваху, но помощи украинская власть им не предложила. Студентке пришлось искать знакомых, которые смогли бы приютить ее в тот момент. «Мне повезло, там жила одногруппница. Я вся была в порезах от разбитого окна и страшно напугана. Не понимала, что происходит. Перед глазами трупы стояли», — пояснила Ольга.

По возвращению домой дончанка забрала документы из университета и переехала в ЯНАО, где у нее жили родственники. После случившегося Ольге пришлось проходить психологическую реабилитацию.

URA.RU ранее рассказывало историю Галины Северенко из ЛНР. Женщине пришлось переехать в ЯНАО после того, как в 2014 году ее единственный сын погиб, защищая независимость республики.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию Украины. Спецоперация несет освободительный характер, у российских войск нет планов оккупировать украинскую территорию и наносить вред мирным жителям.

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