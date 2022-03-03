МЭА советует Евросоюзу не покупать российский газ

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Евросоюзу посоветовали отказаться от российского газа Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу не продлевать контракты на поставку газа из России. Текущие соглашения о поставках истекают в конце этого десятилетия.

«В целом контракты с „Газпромом“ охватывают около 40 млрд куб. м газа в год, и они истекают к концу этого десятилетия», — цитирует МЭА агентство ТАСС. МЭА предлагают заменить российский газ альтернативным, а также сделать упор на солнечную и ветряную энергетику.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Вскоре в Кремле рассказали о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» в связи с текущей обстановкой.

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Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу не продлевать контракты на поставку газа из России. Текущие соглашения о поставках истекают в конце этого десятилетия. «В целом контракты с „Газпромом“ охватывают около 40 млрд куб. м газа в год, и они истекают к концу этого десятилетия», — цитирует МЭА агентство ТАСС. МЭА предлагают заменить российский газ альтернативным, а также сделать упор на солнечную и ветряную энергетику. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Вскоре в Кремле рассказали о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» в связи с текущей обстановкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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