МЭА советует Евросоюзу не покупать российский газ 03 марта 2022 в 18:08 Размер текста - 17 + Евросоюзу посоветовали отказаться от российского газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу не продлевать контракты на поставку газа из России. Текущие соглашения о поставках истекают в конце этого десятилетия. «В целом контракты с „Газпромом“ охватывают около 40 млрд куб. м газа в год, и они истекают к концу этого десятилетия», — цитирует МЭА агентство ТАСС. МЭА предлагают заменить российский газ альтернативным, а также сделать упор на солнечную и ветряную энергетику. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Вскоре в Кремле рассказали о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» в связи с текущей обстановкой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу не продлевать контракты на поставку газа из России. Текущие соглашения о поставках истекают в конце этого десятилетия. «В целом контракты с „Газпромом“ охватывают около 40 млрд куб. м газа в год, и они истекают к концу этого десятилетия», — цитирует МЭА агентство ТАСС. МЭА предлагают заменить российский газ альтернативным, а также сделать упор на солнечную и ветряную энергетику. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Вскоре в Кремле рассказали о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» в связи с текущей обстановкой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям