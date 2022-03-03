МЭА советует Евросоюзу не покупать российский газ

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу не продлевать контракты на поставку газа из России. Текущие соглашения о поставках истекают в конце этого десятилетия.
«В целом контракты с „Газпромом“ охватывают около 40 млрд куб. м газа в год, и они истекают к концу этого десятилетия», — цитирует МЭА агентство ТАСС. МЭА предлагают заменить российский газ альтернативным, а также сделать упор на солнечную и ветряную энергетику.
Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Вскоре в Кремле рассказали о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» в связи с текущей обстановкой.
Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Евросоюзу не продлевать контракты на поставку газа из России. Текущие соглашения о поставках истекают в конце этого десятилетия. «В целом контракты с „Газпромом“ охватывают около 40 млрд куб. м газа в год, и они истекают к концу этого десятилетия», — цитирует МЭА агентство ТАСС. МЭА предлагают заменить российский газ альтернативным, а также сделать упор на солнечную и ветряную энергетику. Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Западные страны сразу объявили о введении жестких санкций в отношении России. Вскоре в Кремле рассказали о невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» в связи с текущей обстановкой.