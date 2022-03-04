Лор Мальченко рассказала про особенный кашель при «Омикроне»

Кашель при «Омикроне» не лечат средствами, вызывающими мокроту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кашель при «Омикроне» возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому лечить его муколитическими средствами, вызывающими мокроту, нельзя. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко.

«Кашель возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки, на задней стенке, у гортани. То есть сам нерв частично поражается вирусом, плюс при „Омикроне“ происходит воспаление в верхних дыхательных путях. В итоге возникает раздражение слизистых оболочек, что также сказывается на нервных окончаниях. При лечении такого кашля не подходят муколитические средства, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют ее и раздражение проходит», — объяснила Ольга Мальченко.

По словам врача-отоларинголога, длиться кашель при «Омикроне» может до трех недель. «Кашель сохраняется долго, до трех недель. При осмотре, через одну-две недели после выздоровления, мы можем не увидеть воспалительных изменений в слизистой, но приступы при этом сохранятся. Так как нервные окончания рефлекторно еще провоцируют этот кашель», — добавила Мальченко.

В беседе с URA.RU врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева подчеркнула, что при «Омикроне» формируется отек верхних дыхательных путей, появляется раздражение и кашель. «При „Омикроне“ характерно поражение не нижних дыхательных путей и формирование пневмонии, а верхних — носоглотки, глотки, трахеи, гортани, то есть происходит их отек. В итоге появляется такой раздражающий кашель, сухой, немного лающий, малопродуктивный. Продуктивным он становится с проявлением мокроты, когда присоединяются, например, выделения из носа», — заявила она.

По словам врача-терапевта, остановить приступ можно за счет увлажнения воздуха. «Успокаивается кашель, когда человек дышит увлажненным воздухом, пьет много теплого, помогают также полоскания, промывания носа, чтобы не накапливалась слизь. В редких случаях, чтобы снять проявление ларингита и трахеита, применяются ингаляции с фумикортом, местные стероиды, которые снимают отек», — подытожила Ярцева.

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