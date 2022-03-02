02 марта 2022

Глава Сургута сделал жесткое заявление о контроле за мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мигрант, спецодежда
Власти Сургута взяли под контроль мигрантов Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов заявил, что не допустит расшатывания ситуации в городе на почве межнациональных отношений. Особое внимание он заострил на теме контроле мигрантов. Речь об этом зашла на встрече мэра с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Со всеми диаспорами состоялись разговоры. Мы все обсудили. Никому не позволим расшатывать и дестабилизировать ситуацию как в городе, так в регионе и стране. Особенно на национальной почве. А если у кого иные взгляды на происходящее, у них есть свобода выбора, где жить, как жить, с кем жить и где зарабатывать. Пожалуйста, принимайте решения», — заявил Филатов.

Он также обозначил, что контроль за миграционными процессами и межнациональными отношениями отрабатывается совместными усилиями муниципальных, региональных и федеральных структур власти. «Никаких ситуаций, расшатывающих комфорт и спокойствие горожан, мы не позволим», — резюмировал глава Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что 18 февраля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил уральским губернаторам ужесточить контроль за мигрантами. Он отмечал, что среди них могут попадаться люди с радикальными взглядами.

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Глава Сургута Андрей Филатов заявил, что не допустит расшатывания ситуации в городе на почве межнациональных отношений. Особое внимание он заострил на теме контроле мигрантов. Речь об этом зашла на встрече мэра с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Со всеми диаспорами состоялись разговоры. Мы все обсудили. Никому не позволим расшатывать и дестабилизировать ситуацию как в городе, так в регионе и стране. Особенно на национальной почве. А если у кого иные взгляды на происходящее, у них есть свобода выбора, где жить, как жить, с кем жить и где зарабатывать. Пожалуйста, принимайте решения», — заявил Филатов. Он также обозначил, что контроль за миграционными процессами и межнациональными отношениями отрабатывается совместными усилиями муниципальных, региональных и федеральных структур власти. «Никаких ситуаций, расшатывающих комфорт и спокойствие горожан, мы не позволим», — резюмировал глава Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что 18 февраля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил уральским губернаторам ужесточить контроль за мигрантами. Он отмечал, что среди них могут попадаться люди с радикальными взглядами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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