Глава Сургута сделал жесткое заявление о контроле за мигрантами

03 марта 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти Сургута взяли под контроль мигрантов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Сургута Андрей Филатов заявил, что не допустит расшатывания ситуации в городе на почве межнациональных отношений. Особое внимание он заострил на теме контроле мигрантов. Речь об этом зашла на встрече мэра с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Со всеми диаспорами состоялись разговоры. Мы все обсудили. Никому не позволим расшатывать и дестабилизировать ситуацию как в городе, так в регионе и стране. Особенно на национальной почве. А если у кого иные взгляды на происходящее, у них есть свобода выбора, где жить, как жить, с кем жить и где зарабатывать. Пожалуйста, принимайте решения», — заявил Филатов. Он также обозначил, что контроль за миграционными процессами и межнациональными отношениями отрабатывается совместными усилиями муниципальных, региональных и федеральных структур власти. «Никаких ситуаций, расшатывающих комфорт и спокойствие горожан, мы не позволим», — резюмировал глава Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что 18 февраля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил уральским губернаторам ужесточить контроль за мигрантами. Он отмечал, что среди них могут попадаться люди с радикальными взглядами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Сургута Андрей Филатов заявил, что не допустит расшатывания ситуации в городе на почве межнациональных отношений. Особое внимание он заострил на теме контроле мигрантов. Речь об этом зашла на встрече мэра с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Со всеми диаспорами состоялись разговоры. Мы все обсудили. Никому не позволим расшатывать и дестабилизировать ситуацию как в городе, так в регионе и стране. Особенно на национальной почве. А если у кого иные взгляды на происходящее, у них есть свобода выбора, где жить, как жить, с кем жить и где зарабатывать. Пожалуйста, принимайте решения», — заявил Филатов. Он также обозначил, что контроль за миграционными процессами и межнациональными отношениями отрабатывается совместными усилиями муниципальных, региональных и федеральных структур власти. «Никаких ситуаций, расшатывающих комфорт и спокойствие горожан, мы не позволим», — резюмировал глава Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что 18 февраля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил уральским губернаторам ужесточить контроль за мигрантами. Он отмечал, что среди них могут попадаться люди с радикальными взглядами.