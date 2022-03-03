Куйвашев расширил полномочия чиновников из-за ситуации в Донбассе

Евгений Куйвашев создал комиссию по беженцам из Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наделил 30 областных чиновников полномочиями по организации приема беженцев из Донбасса. Служащие войдут в профильную комиссию, которую возглавил замгубернатора Павел Креков. Соответствующее постановление подписал глава региона, копия документа есть в распоряжении URA.RU.

«Создать комиссию по координации деятельности и мониторингу социально-бытового обустройства граждан Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории указанных государств, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке после 18 февраля. Председатель — Павел Креков», — говорится в постановлении.

Помимо Крекова, в руководство органа вошли замгубернатора, глава аппарата правительства Валерий Чайников, министр соцполитики Андрей Злоказов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Членами комиссии стали глава минобразования Юрий Биктуганов, министр здравоохранения Андрей Карлов, депутат заксобрания Вячеслав Погудин, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и другие.

Беженцы из охваченного конфликтом Донбасса начали прибывать в Свердловскую область в конце февраля. Власти региона выражали готовность предоставить всем нуждающимся временное бытовое обустройство, а также организовать обучение школьников-переселенцев.

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