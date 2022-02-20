Свердловские школы будут удаленно учить донбасских детей-беженцев

Свердловские учебные заведения будут дистанционно обучать детей-беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«Учебные заведения [Свердловской] области готовы первоначально организовать дистанционное обучение [для приезжающих детей]», — заявил вице-губернатор региона Павел Креков в опубликованном департаментом видео. Отмечается, что дистанционное обучение будет организовано для тех, кто приедет на территорию региона и будет проходить необходимое медицинское обследование. После того как детей обследуют, их пустят в школы на занятия, сообщает Креков.
Свердловские учебные заведения будут дистанционно обучать детей-беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Учебные заведения [Свердловской] области готовы первоначально организовать дистанционное обучение [для приезжающих детей]», — заявил вице-губернатор региона Павел Креков в опубликованном департаментом видео. Отмечается, что дистанционное обучение будет организовано для тех, кто приедет на территорию региона и будет проходить необходимое медицинское обследование. После того как детей обследуют, их пустят в школы на занятия, сообщает Креков. Информация дополняется