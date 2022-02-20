20 февраля 2022
19 февраля 2022
18 февраля 2022

Свердловские школы будут удаленно учить донбасских детей-беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, сотовый телефон, учебники, пк, домашнее обучение, видеоконференция, мобильный телефон, удаленка, дистанционное обучение, zoom, дистант, зум, урокионлайн
Детей, прибывших в Свердловскую область вместе с беженцами из ДНР и ЛНР, планируют вывести на дистанционное обучение Фото:

Свердловские учебные заведения будут дистанционно обучать детей-беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Учебные заведения [Свердловской] области готовы первоначально организовать дистанционное обучение [для приезжающих детей]», — заявил вице-губернатор региона Павел Креков в опубликованном департаментом видео. Отмечается, что дистанционное обучение будет организовано для тех, кто приедет на территорию региона и будет проходить необходимое медицинское обследование. После того как детей обследуют, их пустят в школы на занятия, сообщает Креков.

Информация дополняется

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские учебные заведения будут дистанционно обучать детей-беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Учебные заведения [Свердловской] области готовы первоначально организовать дистанционное обучение [для приезжающих детей]», — заявил вице-губернатор региона Павел Креков в опубликованном департаментом видео. Отмечается, что дистанционное обучение будет организовано для тех, кто приедет на территорию региона и будет проходить необходимое медицинское обследование. После того как детей обследуют, их пустят в школы на занятия, сообщает Креков. Информация дополняется
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...