Герой России: армия Украины деморализована из-за действий Киева

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Эксперт: власти Украины потеряли контроль над армией, из-за потерь украинские военнослужащие деморализованы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие украинской армии деморализованы, боевой дух солдат крайне низкий из-за того, что их бросило руководство страны, заявил URA.RU герой России, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (2001—2005 годы), председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал Сергей Липовой.

«Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и национальных батальонов имеют низкий боевой дух. Это происходит из-за потерь [техники и личного состава]. Украинские военные понимают, что брошены командованием, у них нет помощи и поддержки из Киева», — заявил Липовой.

По его словам, руководство Украины не контролирует ситуацию в армии уже минимум 15 дней, управление войсками полностью потеряно, а национальные батальоны конфликтуют с ВСУ. «Это видно по радиоперехватам, когда окруженные группировки пытаются запросить у центра помощь, чтобы выйти из окружения, а в Киеве им говорят: „Держитесь, помощи не будет“. Это их очень нервирует», — добавил эксперт.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее целью названа демилитаризация и денацификация страны. Операция призвана помочь жителям Донбасса, восемь лет страдающих от обстрелов и различных блокад, которые устраивали украинские вооруженные силы, заявил глава РФ. По словам Путина, она носит освободительный характер, планов по оккупации территории Украины у российских войск нет.

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Военнослужащие украинской армии деморализованы, боевой дух солдат крайне низкий из-за того, что их бросило руководство страны, заявил URA.RU герой России, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (2001—2005 годы), председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал Сергей Липовой. «Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и национальных батальонов имеют низкий боевой дух. Это происходит из-за потерь [техники и личного состава]. Украинские военные понимают, что брошены командованием, у них нет помощи и поддержки из Киева», — заявил Липовой. По его словам, руководство Украины не контролирует ситуацию в армии уже минимум 15 дней, управление войсками полностью потеряно, а национальные батальоны конфликтуют с ВСУ. «Это видно по радиоперехватам, когда окруженные группировки пытаются запросить у центра помощь, чтобы выйти из окружения, а в Киеве им говорят: „Держитесь, помощи не будет“. Это их очень нервирует», — добавил эксперт. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее целью названа демилитаризация и денацификация страны. Операция призвана помочь жителям Донбасса, восемь лет страдающих от обстрелов и различных блокад, которые устраивали украинские вооруженные силы, заявил глава РФ. По словам Путина, она носит освободительный характер, планов по оккупации территории Украины у российских войск нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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