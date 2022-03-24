Герой России: армия Украины деморализована из-за действий Киева

24 марта 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Военнослужащие украинской армии деморализованы, боевой дух солдат крайне низкий из-за того, что их бросило руководство страны, заявил URA.RU герой России, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (2001—2005 годы), председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал Сергей Липовой. «Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и национальных батальонов имеют низкий боевой дух. Это происходит из-за потерь [техники и личного состава]. Украинские военные понимают, что брошены командованием, у них нет помощи и поддержки из Киева», — заявил Липовой. По его словам, руководство Украины не контролирует ситуацию в армии уже минимум 15 дней, управление войсками полностью потеряно, а национальные батальоны конфликтуют с ВСУ. «Это видно по радиоперехватам, когда окруженные группировки пытаются запросить у центра помощь, чтобы выйти из окружения, а в Киеве им говорят: „Держитесь, помощи не будет“. Это их очень нервирует», — добавил эксперт. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее целью названа демилитаризация и денацификация страны. Операция призвана помочь жителям Донбасса, восемь лет страдающих от обстрелов и различных блокад, которые устраивали украинские вооруженные силы, заявил глава РФ. По словам Путина, она носит освободительный характер, планов по оккупации территории Украины у российских войск нет.