Депутат Госдумы призвал увеличить стоимость рабочего часа в РФ

Оплата труда в России должна расти Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России необходимо повысить стоимость рабочего часа. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас есть проект по повышению производительности труда, мы стремимся к тому, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточный доход. Мы должны стремиться к тому, чтобы наш условный человеко-час стоил как можно больше», — сказал Артем Кирьянов.

По его словам, России не подходит опыт Китая по вводу шестидневной рабочей недели. «Мы боремся за повышение производительности труда, за повышение оплаты труда. Там есть политика привлечения к труду любого человека за любые деньги. Мы даже внесли поправки в кодекс о труде связанные с удаленным доступом, ограничивая труд человека, если он трудится дома, чтобы работодатель не использовал его труд в вечернее и ночное время», — отметил депутат.

Кирьянов подчеркнул, что в России ценятся профессионалы. «Для нас важнее труд самозанятого, который ничем не регламентируется в плане времени. Это образ труда ответственного человека, который понимает свою квалификацию, кормит себя и свою семью и стремится к развитию, а не люди, которые являются винтиками производственного процесса», — сообщил парламентарий.

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