«Медуза» заблокирована в России

О блокировке «Медуза» сообщила в своем Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU

Портал «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России) заблокирован на территории России. Об этом сообщает telegram-канал СМИ.

«Друзья. Все выглядит так, что сайт „Медузы“ заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу», — говорится в сообщении. При загрузке сайт выдает ошибку, передает корреспондент URA.RU. Редакция «Медузы» пытается получить подтверждение о блокировке.