«Медуза» заблокирована в России

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О блокировке «Медуза» сообщила в своем Telegram Фото:

Портал «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России) заблокирован на территории России. Об этом сообщает telegram-канал СМИ.

«Друзья. Все выглядит так, что сайт „Медузы“ заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу», — говорится в сообщении. При загрузке сайт выдает ошибку, передает корреспондент URA.RU. Редакция «Медузы» пытается получить подтверждение о блокировке.

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Портал «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России) заблокирован на территории России. Об этом сообщает telegram-канал СМИ. «Друзья. Все выглядит так, что сайт „Медузы“ заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу», — говорится в сообщении. При загрузке сайт выдает ошибку, передает корреспондент URA.RU. Редакция «Медузы» пытается получить подтверждение о блокировке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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