«Медуза» заблокирована в России

Портал «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России) заблокирован на территории России. Об этом сообщает telegram-канал СМИ.
«Друзья. Все выглядит так, что сайт „Медузы“ заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу», — говорится в сообщении. При загрузке сайт выдает ошибку, передает корреспондент URA.RU. Редакция «Медузы» пытается получить подтверждение о блокировке.
Портал «Медуза» (признан СМИ-иноагентом в России) заблокирован на территории России. Об этом сообщает telegram-канал СМИ. «Друзья. Все выглядит так, что сайт „Медузы“ заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу», — говорится в сообщении. При загрузке сайт выдает ошибку, передает корреспондент URA.RU. Редакция «Медузы» пытается получить подтверждение о блокировке.