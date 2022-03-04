Правительство РФ планирует менять размер пенсий из-за санкций

Правительство РФ хочет несколько раз в год менять сумму пенсий для поддержки граждан на фоне санкций. Законопроект об этом опубликован в базе Госдумы.
«Правительство РФ в течение календарного года вправе принимать решения о дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым — шестым настоящей статьи. Коэффициент дополнительной индексации указанных пенсий определяется правительством РФ», — указано в тексте законопроекта.
Предлагается принимать решения об установлении суммы социальной доплаты к пенсии и индексации суммы фиксированной выплаты к страховой части. Также кабмин сможет дополнительно увеличивать стоимость одного пенсионного коэффициента.
Ранее в партии «Единая Россия» сообщили о подготовке плана поддержки населения в условиях санкций. Среди задач сдерживание инфляции, поддержка фондового рынка и бизнеса, стабилизация курса рубля. В Госдуме обсудят законопроекты по поддержке экономики, сказал первый вице-спикер Госдумы, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Александр Жуков. Среди инициатив возможность вложения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги. В Госдуму внесли проект закона о кредитных каникулах до 30 сентября, передает RT.
Правительство РФ хочет несколько раз в год менять сумму пенсий для поддержки граждан на фоне санкций. Законопроект об этом опубликован в базе Госдумы. «Правительство РФ в течение календарного года вправе принимать решения о дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым — шестым настоящей статьи. Коэффициент дополнительной индексации указанных пенсий определяется правительством РФ», — указано в тексте законопроекта. Предлагается принимать решения об установлении суммы социальной доплаты к пенсии и индексации суммы фиксированной выплаты к страховой части. Также кабмин сможет дополнительно увеличивать стоимость одного пенсионного коэффициента. Ранее в партии «Единая Россия» сообщили о подготовке плана поддержки населения в условиях санкций. Среди задач сдерживание инфляции, поддержка фондового рынка и бизнеса, стабилизация курса рубля. В Госдуме обсудят законопроекты по поддержке экономики, сказал первый вице-спикер Госдумы, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Александр Жуков. Среди инициатив возможность вложения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги. В Госдуму внесли проект закона о кредитных каникулах до 30 сентября, передает RT.