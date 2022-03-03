Сотрудниками ФСБ задержан директор филиала АО «Россети — Тюмень»

Директор тюменского филиала АО «Россети — Тюмень» Кирилл Стрельцов был задержан вечером 3 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правоохранительными органами задержан директор Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе компании. По информации агентства, задержанием занимались сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области.

«Руководство компании „Россети Тюмень“ оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в рамках проводимых мероприятий», — пояснили агентству в управлении по связям с общественностью АО «Россети Тюмень». Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального управления Следственного комитета по Тюменской области URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

По информации источников агентства, задержанием Стрельцова занимались сотрудники регионального управления ФСБ. На телефонные звонки редакции там не ответили.