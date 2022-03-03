03 марта 2022

Сотрудниками ФСБ задержан директор филиала АО «Россети — Тюмень»

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Директор тюменского филиала АО «Россети — Тюмень» Кирилл Стрельцов был задержан вечером 3 марта Фото:

Правоохранительными органами задержан директор Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе компании. По информации агентства, задержанием занимались сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области.

«Руководство компании „Россети Тюмень“ оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в рамках проводимых мероприятий», — пояснили агентству в управлении по связям с общественностью АО «Россети Тюмень». Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального управления Следственного комитета по Тюменской области URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

По информации источников агентства, задержанием Стрельцова занимались сотрудники регионального управления ФСБ. На телефонные звонки редакции там не ответили.

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Правоохранительными органами задержан директор Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе компании. По информации агентства, задержанием занимались сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. «Руководство компании „Россети Тюмень“ оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам в рамках проводимых мероприятий», — пояснили агентству в управлении по связям с общественностью АО «Россети Тюмень». Получить оперативный комментарий в пресс-службе регионального управления Следственного комитета по Тюменской области URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. По информации источников агентства, задержанием Стрельцова занимались сотрудники регионального управления ФСБ. На телефонные звонки редакции там не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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