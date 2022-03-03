В ближайшие выходные в Челябинской области будет снежно и ветрено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два снежных дня — 5 и 6 марта — ожидают Челябинскую область после мартовского потепления. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на пятницу, 5 марта, в Челябинской области установится переменная облачность, местами пройдет снег. Днем он усилится. В ночь с 5 на 6 марта ветер усилится до 17 метров в секунду. Снег при этом перейдет в метели», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

При этом 5 марта ночью похолодает до минус 14 градусов. Днем потеплеет до плюс 3 градусов. Но уже в воскресенье, 6 марта, мороз установится и ночью и днем: до минус 12 в темное время суток и до минус 10 градусов при свете дня.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС