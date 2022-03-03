Свердловский губернатор дал поручение по главному указу Путина

Евгений Куйвашев поручил расширить список льготников при подключению к газу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил расширить перечень льготников, которым положена компенсация при газификации частных домов. Об этом глава региона заявил на совещании с руководством «Газпрома», сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики.

Согласно действующим правилам, владельцы участков оплачивают подключение к газу самостоятельно. В отдельных случаях работает госпрограмма: если на территории населенного пункта уже проходит газопровод, его можно бесплатно довести до своего дома за счет регионального оператора. Однако остается нюанс: за прокладку инфраструктуры на самом участке по-прежнему платит владелец.

«Расходы собственника за подключение дома к газу в Свердловской области могут быть частично возмещены, если речь идет об уральцах, имеющих право на льготу. Сейчас — это семьи или одинокие граждане с низким доходом, люди старшего поколения, инвалиды. Губернатором поручено министерству энергетики и ЖКХ, а также министерству социальной политики продумать, каким образом этот перечень сегодня можно расширить», — передали в департаменте.

Размер такой компенсации льготникам может достигать 70 тысяч рублей. По планам областного правительства, к 2030 году к природному газу планируется подключить 90% жилых домов.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам