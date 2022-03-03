03 марта 2022

Путин назначил в Свердловской области трех судей

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора
Президент РФ назначил трех судей в районные и городские суды Свердловской области Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил трех судей в районные и городские суды Свердловской области. До этого все они работали в мировой юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда в соцсети Вконтакте.

«Назначение судей. Президент Российской Федерации своим Указом от 3 марта 2022 года №87 назначил трех судей в районные/городские суды Свердловской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Указом назначена Карапетян Ирина Валерьевна судьей Ревдинского городского суда, судьей Талицкого районного суда назначен Незамеев Радик Фаритович. В Туринский районный суд судьей назначен Циркин Павел Витальевич.

Фото:

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Президент РФ Владимир Путин назначил трех судей в районные и городские суды Свердловской области. До этого все они работали в мировой юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда в соцсети Вконтакте. «Назначение судей. Президент Российской Федерации своим Указом от 3 марта 2022 года №87 назначил трех судей в районные/городские суды Свердловской области», — говорится в сообщении пресс-службы. Указом назначена Карапетян Ирина Валерьевна судьей Ревдинского городского суда, судьей Талицкого районного суда назначен Незамеев Радик Фаритович. В Туринский районный суд судьей назначен Циркин Павел Витальевич.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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