Путин назначил в Свердловской области трех судей

Президент РФ назначил трех судей в районные и городские суды Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин назначил трех судей в районные и городские суды Свердловской области. До этого все они работали в мировой юстиции. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда в соцсети Вконтакте.

«Назначение судей. Президент Российской Федерации своим Указом от 3 марта 2022 года №87 назначил трех судей в районные/городские суды Свердловской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Указом назначена Карапетян Ирина Валерьевна судьей Ревдинского городского суда, судьей Талицкого районного суда назначен Незамеев Радик Фаритович. В Туринский районный суд судьей назначен Циркин Павел Витальевич.

Фото: пресс-служба Свердловского областного суда