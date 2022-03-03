03 марта 2022

Пермские власти готовятся к всплеску безработицы на фоне санкций

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Ярмарка вакансий. Челябинск, работа, безработица, поиск работы, рынок труда, ярмарка вакансий
Для потерявших работу пермяков открыли консультационный пункт (архивное фото) Фото:
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Из-за западных санкций проблемы могут возникнуть у пермских компаний, считают в правительстве Прикамья. Для снижения напряженности в сфере занятости власти открывают консультативные пункты для организаций и уволенных работников.

«В подобных случаях у работодателей есть ряд обязательств, которые им необходимо выполнить, а высвобождаемым сотрудникам важно оперативно найти другую временную или постоянную работу. Власти заинтересованы в максимальном сохранении социальной и экономической стабильности в регионе. Поэтому принято решение организовать специальные „единые окна“, где и работодатели, и их сотрудники смогут оперативно получить все необходимые консультации», — говорится на сайте правительства Пермского края. Сделано это по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

Потерявшие работу могут обратиться за консультацией по адресу: Пермь, ул. Советская, 51. Для работодателей пункт открылся на ул. Ленина, 51, корпус Б (2 этаж Органного зала).

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Из-за западных санкций проблемы могут возникнуть у пермских компаний, считают в правительстве Прикамья. Для снижения напряженности в сфере занятости власти открывают консультативные пункты для организаций и уволенных работников. «В подобных случаях у работодателей есть ряд обязательств, которые им необходимо выполнить, а высвобождаемым сотрудникам важно оперативно найти другую временную или постоянную работу. Власти заинтересованы в максимальном сохранении социальной и экономической стабильности в регионе. Поэтому принято решение организовать специальные „единые окна“, где и работодатели, и их сотрудники смогут оперативно получить все необходимые консультации», — говорится на сайте правительства Пермского края. Сделано это по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Потерявшие работу могут обратиться за консультацией по адресу: Пермь, ул. Советская, 51. Для работодателей пункт открылся на ул. Ленина, 51, корпус Б (2 этаж Органного зала).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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