Пермяк пытался перехитрить силовиков, чтобы вернуть свое авто

Авто арестовали за долг пермяка в размере 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяк заявил об угоне своей машины, которую арестовали за задолженность по кредиту. Сейчас мужчине грозит наказание за дачу ложных показаний, сообщается на сайте службы судебных приставов.

«Должник заявил в полицию об угоне своего автомобиля, который был арестован за долги», — говорится на сайте. Задолженность составляет около 500 тысяч рублей.

Приставы нашли авто пермяка и составили акт об описи и аресте. Позже транспорт перевезли эвакуатором на спецстоянку. После этого владелец машины пошел в полицию с заявлением об угоне. Пермяку предложили урегулировать все вопросы в банке, но он отказался. Судебные приставы смогли доказать сотрудникам правоохранительных органов, что пермяк намерено дал заведомо ложную информацию. Сейчас ему грозит наказание.