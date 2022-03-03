03 марта 2022

Пермяк пытался перехитрить силовиков, чтобы вернуть свое авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, шкода, колесо, авто, снегопад
Авто арестовали за долг пермяка в размере 500 тысяч рублей Фото:

Пермяк заявил об угоне своей машины, которую арестовали за задолженность по кредиту. Сейчас мужчине грозит наказание за дачу ложных показаний, сообщается на сайте службы судебных приставов.

«Должник заявил в полицию об угоне своего автомобиля, который был арестован за долги», — говорится на сайте. Задолженность составляет около 500 тысяч рублей.

Приставы нашли авто пермяка и составили акт об описи и аресте. Позже транспорт перевезли эвакуатором на спецстоянку. После этого владелец машины пошел в полицию с заявлением об угоне. Пермяку предложили урегулировать все вопросы в банке, но он отказался. Судебные приставы смогли доказать сотрудникам правоохранительных органов, что пермяк намерено дал заведомо ложную информацию. Сейчас ему грозит наказание.

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Пермяк заявил об угоне своей машины, которую арестовали за задолженность по кредиту. Сейчас мужчине грозит наказание за дачу ложных показаний, сообщается на сайте службы судебных приставов. «Должник заявил в полицию об угоне своего автомобиля, который был арестован за долги», — говорится на сайте. Задолженность составляет около 500 тысяч рублей. Приставы нашли авто пермяка и составили акт об описи и аресте. Позже транспорт перевезли эвакуатором на спецстоянку. После этого владелец машины пошел в полицию с заявлением об угоне. Пермяку предложили урегулировать все вопросы в банке, но он отказался. Судебные приставы смогли доказать сотрудникам правоохранительных органов, что пермяк намерено дал заведомо ложную информацию. Сейчас ему грозит наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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