Пермяк пытался перехитрить силовиков, чтобы вернуть свое авто

Пермяк заявил об угоне своей машины, которую арестовали за задолженность по кредиту. Сейчас мужчине грозит наказание за дачу ложных показаний, сообщается на сайте службы судебных приставов.
«Должник заявил в полицию об угоне своего автомобиля, который был арестован за долги», — говорится на сайте. Задолженность составляет около 500 тысяч рублей.
Приставы нашли авто пермяка и составили акт об описи и аресте. Позже транспорт перевезли эвакуатором на спецстоянку. После этого владелец машины пошел в полицию с заявлением об угоне. Пермяку предложили урегулировать все вопросы в банке, но он отказался. Судебные приставы смогли доказать сотрудникам правоохранительных органов, что пермяк намерено дал заведомо ложную информацию. Сейчас ему грозит наказание.
Пермяк заявил об угоне своей машины, которую арестовали за задолженность по кредиту. Сейчас мужчине грозит наказание за дачу ложных показаний, сообщается на сайте службы судебных приставов. «Должник заявил в полицию об угоне своего автомобиля, который был арестован за долги», — говорится на сайте. Задолженность составляет около 500 тысяч рублей. Приставы нашли авто пермяка и составили акт об описи и аресте. Позже транспорт перевезли эвакуатором на спецстоянку. После этого владелец машины пошел в полицию с заявлением об угоне. Пермяку предложили урегулировать все вопросы в банке, но он отказался. Судебные приставы смогли доказать сотрудникам правоохранительных органов, что пермяк намерено дал заведомо ложную информацию. Сейчас ему грозит наказание.