Житель Кургана признан виновным в мошенничестве — он представлялся сотрудником ФСБ, обещал обратившимся к нему гражданам решить их проблемы и похищал у них деньги. Решением суда 47-летний мужчина приговорен к штрафу, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ФСБ.
«Осужденный распространял ложную информацию о имеющемся у него высокопоставленном должностном положении в органах ФСБ России. Также он заявлял о наличии связей с лицами, занимающими должности в государственных органах и судебной системе, способных по его просьбе выполнить действия в интересах обратившегося к нему человека вне правовой регламентации», — рассказали в ведомстве.
Мужчина позиционировал себя как занятого человека, убеждал в возможности решения проблемы обратившегося. При этом на самом деле он не имел никаких полномочий и связей. На встрече с «клиентами» он требовал возместить несуществующие расходы на покупку билетов и оплаты будущих услуг.
В ФСБ отмечают, что незаконная деятельность обвиняемого наносила ущерб репутации органов безопасности. Ее удалось пресечь в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий областных управлений ФСБ и МВД. Курганский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Его приговорили к судебному штрафу в 130 тысяч рублей. Прокуратура уже подала апелляционное представление на это решение.
Мужчина убеждал, что имеет связи в государственных органах и судебной системе
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Курганской области
Житель Кургана признан виновным в мошенничестве — он представлялся сотрудником ФСБ, обещал обратившимся к нему гражданам решить их проблемы и похищал у них деньги. Решением суда 47-летний мужчина приговорен к штрафу, сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления ФСБ. «Осужденный распространял ложную информацию о имеющемся у него высокопоставленном должностном положении в органах ФСБ России. Также он заявлял о наличии связей с лицами, занимающими должности в государственных органах и судебной системе, способных по его просьбе выполнить действия в интересах обратившегося к нему человека вне правовой регламентации», — рассказали в ведомстве. Мужчина позиционировал себя как занятого человека, убеждал в возможности решения проблемы обратившегося. При этом на самом деле он не имел никаких полномочий и связей. На встрече с «клиентами» он требовал возместить несуществующие расходы на покупку билетов и оплаты будущих услуг. В ФСБ отмечают, что незаконная деятельность обвиняемого наносила ущерб репутации органов безопасности. Ее удалось пресечь в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий областных управлений ФСБ и МВД. Курганский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Его приговорили к судебному штрафу в 130 тысяч рублей. Прокуратура уже подала апелляционное представление на это решение.