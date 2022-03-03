Визит полицейских и спецназа стал неожиданностью для златоустовских чиновников (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте полицейские при поддержке бойцов ОМОН 4 марта проводят следственные действия в мэрии Златоуста. Об этом сообщили URA.RU очевидицы и подтвердил источник в силовых структурах.

«Утром к зданию администрации подъехали машины силовиков. Омоновцы бегом направились к дверям, за ними последовали уже „обычные“ полицейские и следователи», — рассказал URA.RU читатель. Свои слова он подтвердил видеороликом.

По словам инсайдера URA.RU в правоохранительных органах, в мэрии Златоуста сейчас при силовой поддержке работают сотрудники городского управления полиции. Их интересуют вопросы, связанные с нарушениями в сфере ЖКХ. В пресс-службе ГУ МВД по региону воздержались от комментариев.

«Правоохранительные органы работают в управлении ЖКХ. Администрация оказывает им всяческое содействие. Мы заинтересованы в обеспечении законной деятельности всех структурных подразделений и ликвидации случаев коррупции, если они будут выявлены», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.