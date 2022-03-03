03 марта 2022

Силовики ворвались в мэрию Златоуста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Челябинск, омон
Визит полицейских и спецназа стал неожиданностью для златоустовских чиновников (фото из архива) Фото:

В Златоусте полицейские при поддержке бойцов ОМОН 4 марта проводят следственные действия в мэрии Златоуста. Об этом сообщили URA.RU очевидицы и подтвердил источник в силовых структурах.

«Утром к зданию администрации подъехали машины силовиков. Омоновцы бегом направились к дверям, за ними последовали уже „обычные“ полицейские и следователи», — рассказал URA.RU читатель. Свои слова он подтвердил видеороликом.

По словам инсайдера URA.RU в правоохранительных органах, в мэрии Златоуста сейчас при силовой поддержке работают сотрудники городского управления полиции. Их интересуют вопросы, связанные с нарушениями в сфере ЖКХ. В пресс-службе ГУ МВД по региону воздержались от комментариев.

«Правоохранительные органы работают в управлении ЖКХ. Администрация оказывает им всяческое содействие. Мы заинтересованы в обеспечении законной деятельности всех структурных подразделений и ликвидации случаев коррупции, если они будут выявлены», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

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В Златоусте полицейские при поддержке бойцов ОМОН 4 марта проводят следственные действия в мэрии Златоуста. Об этом сообщили URA.RU очевидицы и подтвердил источник в силовых структурах. «Утром к зданию администрации подъехали машины силовиков. Омоновцы бегом направились к дверям, за ними последовали уже „обычные“ полицейские и следователи», — рассказал URA.RU читатель. Свои слова он подтвердил видеороликом. По словам инсайдера URA.RU в правоохранительных органах, в мэрии Златоуста сейчас при силовой поддержке работают сотрудники городского управления полиции. Их интересуют вопросы, связанные с нарушениями в сфере ЖКХ. В пресс-службе ГУ МВД по региону воздержались от комментариев. «Правоохранительные органы работают в управлении ЖКХ. Администрация оказывает им всяческое содействие. Мы заинтересованы в обеспечении законной деятельности всех структурных подразделений и ликвидации случаев коррупции, если они будут выявлены», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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