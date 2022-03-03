В Свердловской области исчезли очаги распространения COVID

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Согласно данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида.
«Радует, что за последние месяцы мы не выявляем очаги с распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Это говорит о том, что на предприятиях налажена система, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекции, — отметил Дмитрий Козловских.
В ведомстве отметили, что в регионе вакцинировано порядка 61,6% населения, а доля привитых взрослых приближается к 77%. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. Поскольку в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, большая часть ограничений снята. Сохраняются требования к ношению масок и к дезинфекции помещений.
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Согласно данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида. «Радует, что за последние месяцы мы не выявляем очаги с распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Это говорит о том, что на предприятиях налажена система, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекции, — отметил Дмитрий Козловских. В ведомстве отметили, что в регионе вакцинировано порядка 61,6% населения, а доля привитых взрослых приближается к 77%. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. Поскольку в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, большая часть ограничений снята. Сохраняются требования к ношению масок и к дезинфекции помещений.