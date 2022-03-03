В Свердловской области исчезли очаги распространения COVID

04 марта 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Сохраняется требование к ношению масок и к дезинфекции помещений Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Согласно данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида. «Радует, что за последние месяцы мы не выявляем очаги с распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Это говорит о том, что на предприятиях налажена система, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекции, — отметил Дмитрий Козловских. В ведомстве отметили, что в регионе вакцинировано порядка 61,6% населения, а доля привитых взрослых приближается к 77%. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. Поскольку в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, большая часть ограничений снята. Сохраняются требования к ношению масок и к дезинфекции помещений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Согласно данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида. «Радует, что за последние месяцы мы не выявляем очаги с распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Это говорит о том, что на предприятиях налажена система, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекции, — отметил Дмитрий Козловских. В ведомстве отметили, что в регионе вакцинировано порядка 61,6% населения, а доля привитых взрослых приближается к 77%. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. Поскольку в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, большая часть ограничений снята. Сохраняются требования к ношению масок и к дезинфекции помещений.