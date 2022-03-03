03 марта 2022

В Свердловской области исчезли очаги распространения COVID

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Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Сохраняется требование к ношению масок и к дезинфекции помещений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Согласно данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида.

«Радует, что за последние месяцы мы не выявляем очаги с распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Это говорит о том, что на предприятиях налажена система, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекции, — отметил Дмитрий Козловских.

В ведомстве отметили, что в регионе вакцинировано порядка 61,6% населения, а доля привитых взрослых приближается к 77%. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. Поскольку в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, большая часть ограничений снята. Сохраняются требования к ношению масок и к дезинфекции помещений.

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Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Такое мнение на онлайн пресс-конференции высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Согласно данным ведомства, в области уже не фиксируются большие очаги ковида. «Радует, что за последние месяцы мы не выявляем очаги с распространением новой коронавирусной инфекции в Свердловской области. Это говорит о том, что на предприятиях налажена система, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекции, — отметил Дмитрий Козловских. В ведомстве отметили, что в регионе вакцинировано порядка 61,6% населения, а доля привитых взрослых приближается к 77%. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. Поскольку в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, большая часть ограничений снята. Сохраняются требования к ношению масок и к дезинфекции помещений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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