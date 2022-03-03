Белоярские депутаты не выбрали Григория Вихарева новым мэром Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Белоярском городском округе (Свердловская область) сорваны выборы нового мэра. На решающем голосовании местная дума не одобрила кандидатуру депутата думы Екатеринбурга Григория Вихарева, поддержанного областной властью. Эту информацию URA.RU подтвердил председатель конкурсной комиссии, первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев.

«Для избрания [нового главы] требуются 11 голосов из 20. Их не было. Будет объявлен новый конкурс, заново проведены оба этапа», — пояснил Дубичев. По данным источника агентства, близкого к областной власти, на голосовании депутаты фактически устроили саботаж — 15 бюллетеней были испорчены. Оперативно дозвониться до Вихарева и спикера думы Владимира Кошкарева URA.RU не удалось.

Неофициально известно, что голосование проходило для команды губернатора Евгения Куйвашева в условиях конфликта с местными депутатами. Дума Белоярского де-факто не контролируется резиденцией: среди депутатов лишь шесть представителей «Единой России». Остальные — преимущественно члены команды спикера Кошкарева, поддерживаемые местными бизнесменами. Этот блок лоббировал свои интересы на выборах: будущим мэром они видели гендиректора агрокомплекса «Белореченский» Александра Кожевникова.

По данным URA.RU, на этой почве у группы депутатов возник конфликт с резиденцией губернатора, которая еще в феврале согласовала избрание Вихарева. Тогда же впервые начала обсуждаться угроза срыва выборов. В результате переговоров до финального голосования Кожевников не дошел. Думе были представлены два кандидата: Вихарев, официально рекомендованный к избранию, и экс-замглавы Белоярского Антон Полуяктов. По слухам, тогда же депутаты дали понять, что будут бойкотировать обоих претендентов.

17 января депутаты Белоярского отстранили от должности и. о. мэра Михаила Иванова, проработавшего всего два месяца. На этом настаивала прокуратура, выяснившая, что чиновник причастен к махинациям с землей. По этому факту ведется проверка, Иванову грозит уголовное дело. Предыдущий мэр Андрей Горбов, уволенный в ноябре 2021-го, также лишился поста после антикоррупционной проверки — в течение двух лет он начислял премии самому себе.

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