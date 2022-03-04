Власти РФ объяснили уход иностранных компаний с российского рынка

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Мультимедийный зал Синарского трубного завода. Каменск-Уральский, синарский трубный завод, синтз, мультимедийный зал
Власти считают, что политика государств ушедших иностранных копаний давит на них Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов уверен, что иностранные компании вынуждены покидать рынок России из-за того, что не могут сопротивляться политике своего государства. Выступление депутата опубликовано на сайте правительства России.

«Они [компании] не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов», — сообщает Белоусов. Он подчеркивает, что к таким выводами российские власти пришли после того, как проанализировали заявления иностранных компаний.

Ранее ряд крупных иностранных компаний приостановил работу своих предприятий на территории России. В частности BMW поставил на стоп производство и поставку автомобилей. IKEA приостановила продажи вместе с H&M Group, американской корпорацией Apple, Nike и ASOS. Все это стало следствием резкого скачка курса доллара и евро и санкций, которые западные страны ввели в связи с проведением России спецоперации на Украине.

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Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов уверен, что иностранные компании вынуждены покидать рынок России из-за того, что не могут сопротивляться политике своего государства. Выступление депутата опубликовано на сайте правительства России. «Они [компании] не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов», — сообщает Белоусов. Он подчеркивает, что к таким выводами российские власти пришли после того, как проанализировали заявления иностранных компаний. Ранее ряд крупных иностранных компаний приостановил работу своих предприятий на территории России. В частности BMW поставил на стоп производство и поставку автомобилей. IKEA приостановила продажи вместе с H&M Group, американской корпорацией Apple, Nike и ASOS. Все это стало следствием резкого скачка курса доллара и евро и санкций, которые западные страны ввели в связи с проведением России спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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