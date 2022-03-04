Власти РФ объяснили уход иностранных компаний с российского рынка

Власти считают, что политика государств ушедших иностранных копаний давит на них Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов уверен, что иностранные компании вынуждены покидать рынок России из-за того, что не могут сопротивляться политике своего государства. Выступление депутата опубликовано на сайте правительства России.

«Они [компании] не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов», — сообщает Белоусов. Он подчеркивает, что к таким выводами российские власти пришли после того, как проанализировали заявления иностранных компаний.

Ранее ряд крупных иностранных компаний приостановил работу своих предприятий на территории России. В частности BMW поставил на стоп производство и поставку автомобилей. IKEA приостановила продажи вместе с H&M Group, американской корпорацией Apple, Nike и ASOS. Все это стало следствием резкого скачка курса доллара и евро и санкций, которые западные страны ввели в связи с проведением России спецоперации на Украине.