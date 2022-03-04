Власти придумали способ оставить иностранные компании в России

04 марта 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Иностранному бизнесу предложили два варианта развития событий для сохранения доходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Иностранные компании смогут остаться на российском рынке или перейти под управление российских партнеров, если планируют и дальше работать в России. С таким предложением выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. «Первый — компания продолжает полноценную работу в России. Во втором варианте иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок», — сказал Белоусов. Есть и третий вариант, когда компания полностью прекращает свою работу на территории России. Такой случай российские власти будут расценивать как умышленное банкротство. Подчеркивается, что власти РФ будут вмешиваться в процесс закрытия иностранной компании через процедуру ускоренного банкротства. «Абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан», — заявил первый вице-премьер. Ранее правительство РФ объяснило уход иностранных компанией тем, что на их работу давит политика их государства. В настоящий момент BMW приостановил производство и поставку автомобилей. Продажи на стопе в магазинах IKEA, H&M Group, американской корпорацией Apple, а также Nike и ASOS. Все это произошло из-за введенных санкций, которые западные страны применили из-за проведения России спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Иностранные компании смогут остаться на российском рынке или перейти под управление российских партнеров, если планируют и дальше работать в России. С таким предложением выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. «Первый — компания продолжает полноценную работу в России. Во втором варианте иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок», — сказал Белоусов. Есть и третий вариант, когда компания полностью прекращает свою работу на территории России. Такой случай российские власти будут расценивать как умышленное банкротство. Подчеркивается, что власти РФ будут вмешиваться в процесс закрытия иностранной компании через процедуру ускоренного банкротства. «Абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан», — заявил первый вице-премьер. Ранее правительство РФ объяснило уход иностранных компанией тем, что на их работу давит политика их государства. В настоящий момент BMW приостановил производство и поставку автомобилей. Продажи на стопе в магазинах IKEA, H&M Group, американской корпорацией Apple, а также Nike и ASOS. Все это произошло из-за введенных санкций, которые западные страны применили из-за проведения России спецоперации на Украине.