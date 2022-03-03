В ХМАО призывают волонтеров ехать на Украину

Решение об участии гуманитарной миссии из ХМАО министерствами еще не принято Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава гуманитарного корпуса ХМАО Эдуард Логинов призвал волонтеров ехать на Украину. Свое заявление он опубликовал на личной странице в Instagram.

«В связи с моим вчерашним обращением к МИД и Министерству обороны РФ приглашаю вас зарегистрироваться в качестве добровольца для выполнения гуманитарной миссии на Украине. Помощь людям нужна в раздаче гуманитарки», — сказал Логинов.

Логинов также сообщил, что решение об участии гуманитарной миссии из ХМАО министерствами еще не принято. «В любом случае мы должны быть готовы к участию в миссии. Спасибо большое! Ждем вас!» — завершил свое сообщение Логинов.

Спецоперация Вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. По словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.

Ранее URA.RU сообщало, что глава гуманитарного корпуса ХМАО просит Минобороны отправить его на Украину. Он заявил, что на освобожденных российскими военными территориях страны необходима помощь детям, женщинам, пенсионерам и людям с ограниченными физическими возможностями, также Логинов попросил в кратчайшие сроки рассмотреть инициативу.

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