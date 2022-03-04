AMD и Intel приостановили поставки в Россию

Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel, а также производитель программного обеспечения Advanced Micro Devices (AMD) приостановили поставки в Россию. В Intel отметили, что причиной стала спецоперация РФ на Украине.
«Intel приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси», — сообщается на сайте компании. В AMD сообщили, что тоже приостанавливают продажи и распространение продукции в Белоруссии и России. Такое решение приняли в связи с санкциями США и странами НАТО в отношении России, сообщает журнал PC World.
Intel и AMD являются лидерами рынка процессоров. Доля AMD на рынке процессоров достигла 25,6%, по данным на февраль, сообщало РБК. В сегменте настольных ПК доля компании Intel на рынке возросла до 83,8%, в секторе ноутбуков доля достигает 78,4%.
Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel, а также производитель программного обеспечения Advanced Micro Devices (AMD) приостановили поставки в Россию. В Intel отметили, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. «Intel приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси», — сообщается на сайте компании. В AMD сообщили, что тоже приостанавливают продажи и распространение продукции в Белоруссии и России. Такое решение приняли в связи с санкциями США и странами НАТО в отношении России, сообщает журнал PC World. Intel и AMD являются лидерами рынка процессоров. Доля AMD на рынке процессоров достигла 25,6%, по данным на февраль, сообщало РБК. В сегменте настольных ПК доля компании Intel на рынке возросла до 83,8%, в секторе ноутбуков доля достигает 78,4%.