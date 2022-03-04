AMD и Intel приостановили поставки в Россию

04 марта 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Разработчики компьютерных компонентов высказались о ситуации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel, а также производитель программного обеспечения Advanced Micro Devices (AMD) приостановили поставки в Россию. В Intel отметили, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. «Intel приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси», — сообщается на сайте компании. В AMD сообщили, что тоже приостанавливают продажи и распространение продукции в Белоруссии и России. Такое решение приняли в связи с санкциями США и странами НАТО в отношении России, сообщает журнал PC World. Intel и AMD являются лидерами рынка процессоров. Доля AMD на рынке процессоров достигла 25,6%, по данным на февраль, сообщало РБК. В сегменте настольных ПК доля компании Intel на рынке возросла до 83,8%, в секторе ноутбуков доля достигает 78,4%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel, а также производитель программного обеспечения Advanced Micro Devices (AMD) приостановили поставки в Россию. В Intel отметили, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. «Intel приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси», — сообщается на сайте компании. В AMD сообщили, что тоже приостанавливают продажи и распространение продукции в Белоруссии и России. Такое решение приняли в связи с санкциями США и странами НАТО в отношении России, сообщает журнал PC World. Intel и AMD являются лидерами рынка процессоров. Доля AMD на рынке процессоров достигла 25,6%, по данным на февраль, сообщало РБК. В сегменте настольных ПК доля компании Intel на рынке возросла до 83,8%, в секторе ноутбуков доля достигает 78,4%.