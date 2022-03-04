AMD и Intel приостановили поставки в Россию

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Форум Информационное общество-2017.
Разработчики компьютерных компонентов высказались о ситуации на Украине Фото:

Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel, а также производитель программного обеспечения Advanced Micro Devices (AMD) приостановили поставки в Россию. В Intel отметили, что причиной стала спецоперация РФ на Украине.

«Intel приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси», — сообщается на сайте компании. В AMD сообщили, что тоже приостанавливают продажи и распространение продукции в Белоруссии и России. Такое решение приняли в связи с санкциями США и странами НАТО в отношении России, сообщает журнал PC World.

Intel и AMD являются лидерами рынка процессоров. Доля AMD на рынке процессоров достигла 25,6%, по данным на февраль, сообщало РБК. В сегменте настольных ПК доля компании Intel на рынке возросла до 83,8%, в секторе ноутбуков доля достигает 78,4%.

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Американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel, а также производитель программного обеспечения Advanced Micro Devices (AMD) приостановили поставки в Россию. В Intel отметили, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. «Intel приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси», — сообщается на сайте компании. В AMD сообщили, что тоже приостанавливают продажи и распространение продукции в Белоруссии и России. Такое решение приняли в связи с санкциями США и странами НАТО в отношении России, сообщает журнал PC World. Intel и AMD являются лидерами рынка процессоров. Доля AMD на рынке процессоров достигла 25,6%, по данным на февраль, сообщало РБК. В сегменте настольных ПК доля компании Intel на рынке возросла до 83,8%, в секторе ноутбуков доля достигает 78,4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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