Тюменец ранил сына ножом и запретил его жене вызывать скорую

Жена потерпевшего вызвала скорую помощь заметив, что пострадавшему мужчине становится хуже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Созоново Тюменского района 67-летний мужчина во время пьяной ссоры ранил ножом своего 35-летнего сына и запретил его жене вызвать скорую помощь. Об этом сообщает официальный сайт УМВД по Тюменской области. Женщина все-таки обратилась к врачам. Отцу потерпевшего теперь грозит до 10 лет колонии.

«В селе Созоново местный житель, находясь в гостях у отца, распивал с ним спиртные напитки. Около девяти часов вечера между родственниками на бытовой почве возник спор, переросший в конфликт. 67-летний мужчина взял со стола кухонный нож и нанес сыну удар в область груди. После этого злоумышленник отвел потерпевшего домой и попросил его сожительницу оказать помощь без вызова скорой. Женщина попыталась перевязать рану, но, поняв, что самочувствие потерпевшего стремительно ухудшается, вызвала скорую помощь», — отметили в региональном УМВД.

В отношении жителя поселка Созоново возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.