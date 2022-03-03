Екатеринбуржец улетел в другую страну, чтобы посмотреть «Бэтмена»

Фанат «Бэтмена» улетел в Узбекистан, чтобы посмотреть новую часть фильма (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбуржец Дмитрий улетел в Узбекистан, чтобы там посмотреть новую часть фильма про «Бэтмена». Он также отметил, что фильмы в Узбекистане показывают на русском языке. Об этом Дмитрий рассказал журналистам.

«Недолго думая, я купил билеты в Узбекистан и пошел на показ „Бэтмена“ тут. Вот так вот я переиграл Запад», — поделился Дмитрий с порталом E1.

Он уточнил, что потратил на поездку 30 тысяч рублей. «Фильм отличный, мне понравился. Но я прекрасно понимаю, что фильм — это просто фильм. Другое дело — эмоции и впечатления от путешествия», — отметил Дмитрий.

Ранее Warner Bros., Walt Disney Company и Sony Pictures приостановили выход на экраны российских кинотеатров художественных фильмов в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. Среди них фильм «Бэтмен», премьера которого должна была состояться 2 марта. Генеральный директор российского кинопрокатчика «Централ партнершип» Вадим Верещагин заявил, что вместо американских фильмов в стране покажут отечественные: «Холоп», «Хочу замуж», «Движение вверх» и «Батя».