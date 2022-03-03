Семья без денег добралась в Челябинск из Венгрии через две страны

Российские туристы не могут вернуться домой после закрытия авиасообщения между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Разработчик компьютерных игр из Челябинска Михаил Жвиков и его жена после введения санкций и отмены полетов остались без денег в Будапеште. Челябинцам пришлось с приключениями возвращаться на родину из Венгрии через две страны, рассказал URA.RU мужчина.

«Возвращение началось с того, что нам не хватило денег даже на оплату проезда до аэропорта в Будапеште. Контролер вызвал полицию, пришлось убегать от сотрудников с собаками. Утром 3 марта мы вылетели из Будапешта», — рассказал URA.RU Михаил.

Челябинец добавил, что самолет приземлялся в аэропорту Кутаиси (Грузия) для дозаправки. Спустя почти девять часов полета они прибыли в Нурсултан, откуда также самолетом попали в Алма-Ату. Оттуда они должны лететь до Екатеринбурга. Последней станет поездка из Екатеринбурга до Челябинска, куда Михаил с женой должны прибыть в ночь с 4 на 5 марта.

По словам Жвикова, 5 марта в Будапеште ожидают спецрейс, на котором из Венгрии вывезут пожилых россиян и семьи с детьми, а также людей, оказавшихся в трудном материальном положении. Он не может понять, почему им рекомендовали возвращаться домой за свой счет, и благодарит друзей, одолживших на это деньги. Вернувшись домой, он собирается взыскать все расходы с Ростуризма.

Многие российские туристы застряли за рубежом после введения санкций и обоюдного закрытия воздушных пространств между Россией и ряда европейских государств. Поводом для этого стало начало спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Ростуризм совместно с Росавиацией ищут возможности вернуть граждан на родину. Власти РФ организуют гуманитарные рейсы в Болгарию, Венгрию, Францию, Швейцарию, Германию и Нидерланды и на Кипр.

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