В отдаленном селе ЯНАО построят амбулаторию за 140 млн

Амбулаторию достроят в феврале 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Шурышкары (ЯНАО) капитально отремонтируют амбулаторию. Как сообщается на сайте госзакупок, на объект потратят более 140 миллионов рублей.

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Нежилое помещение, расположенное по адресу: ЯНАО, р-н Шурышкарский, с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 14“», — говорится в описании закупки. Аукцион выставил департамент госзаказа ЯНАО.

В правительстве региона агентству уточнили, что речь идет об амбулатории. Начальная цена контракта составляет 142 093 647 рублей. Работы начнутся в апреле 2022 года и продолжатся до 25 февраля 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Яр-Сале Ямальского района построят набережную за 97 миллионов рублей. В селе проживают около шести тысяч человек.