04 марта 2022
03 марта 2022

В отдаленном селе ЯНАО построят амбулаторию за 140 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр. Строительство второй очереди больницы. Челябинск, электрик, энергетик, кабель, электричество, стройка, инфекционная больница
Амбулаторию достроят в феврале 2024 года Фото:

В селе Шурышкары (ЯНАО) капитально отремонтируют амбулаторию. Как сообщается на сайте госзакупок, на объект потратят более 140 миллионов рублей.

«Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Нежилое помещение, расположенное по адресу: ЯНАО, р-н Шурышкарский, с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 14“», — говорится в описании закупки. Аукцион выставил департамент госзаказа ЯНАО.

В правительстве региона агентству уточнили, что речь идет об амбулатории. Начальная цена контракта составляет 142 093 647 рублей. Работы начнутся в апреле 2022 года и продолжатся до 25 февраля 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Яр-Сале Ямальского района построят набережную за 97 миллионов рублей. В селе проживают около шести тысяч человек.

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В селе Шурышкары (ЯНАО) капитально отремонтируют амбулаторию. Как сообщается на сайте госзакупок, на объект потратят более 140 миллионов рублей. «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Нежилое помещение, расположенное по адресу: ЯНАО, р-н Шурышкарский, с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 14“», — говорится в описании закупки. Аукцион выставил департамент госзаказа ЯНАО. В правительстве региона агентству уточнили, что речь идет об амбулатории. Начальная цена контракта составляет 142 093 647 рублей. Работы начнутся в апреле 2022 года и продолжатся до 25 февраля 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Яр-Сале Ямальского района построят набережную за 97 миллионов рублей. В селе проживают около шести тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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