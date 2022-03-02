В отдаленном селе ЯНАО появится набережная за 100 млн

В конце года в Яр-Сале появится набережная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отдаленном селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО в декабре 2022 года появится набережная. Как сообщается на сайте госзакупок, на строительство объекта власти выделили почти 100 миллионов рублей.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Благоустройство территории набережной в районе ул. Кугаевского с. Яр-Сале“», — говорится в описании закупки. Электронный аукцион проводит администрация Ямальского района.

Начальная цена контракта составляет 97 351 367 рублей. Строительство набережной назначено на март, а окончание — на декабрь 2022 года. Известно, что на набережной сделают летние павильоны, понтонный пирс и автопарковку.

Как сообщает пресс-служба администрации Ямальского района во «ВКонтакте», набережную обустроят по проекту «Формирование комфортной городской среды». Вдоль улицы Кугаевского установят торговые павильоны.

Проект набережной в Яр-Сале Пресс-служба администрации Ямальского района во «ВКонтакте»

Торговые павильоны на набережной Пресс-служба администрации Ямальского района во «ВКонтакте»