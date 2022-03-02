02 марта 2022

В отдаленном селе ЯНАО появится набережная за 100 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, указатели, набережная тобола
В конце года в Яр-Сале появится набережная Фото:

В отдаленном селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО в декабре 2022 года появится набережная. Как сообщается на сайте госзакупок, на строительство объекта власти выделили почти 100 миллионов рублей.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Благоустройство территории набережной в районе ул. Кугаевского с. Яр-Сале“», — говорится в описании закупки. Электронный аукцион проводит администрация Ямальского района.

Начальная цена контракта составляет 97 351 367 рублей. Строительство набережной назначено на март, а окончание — на декабрь 2022 года. Известно, что на набережной сделают летние павильоны, понтонный пирс и автопарковку.

Как сообщает пресс-служба администрации Ямальского района во «ВКонтакте», набережную обустроят по проекту «Формирование комфортной городской среды». Вдоль улицы Кугаевского установят торговые павильоны.

Проект набережной в Яр-Сале
Торговые павильоны на набережной

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В отдаленном селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО в декабре 2022 года появится набережная. Как сообщается на сайте госзакупок, на строительство объекта власти выделили почти 100 миллионов рублей. «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Благоустройство территории набережной в районе ул. Кугаевского с. Яр-Сале“», — говорится в описании закупки. Электронный аукцион проводит администрация Ямальского района. Начальная цена контракта составляет 97 351 367 рублей. Строительство набережной назначено на март, а окончание — на декабрь 2022 года. Известно, что на набережной сделают летние павильоны, понтонный пирс и автопарковку. Как сообщает пресс-служба администрации Ямальского района во «ВКонтакте», набережную обустроят по проекту «Формирование комфортной городской среды». Вдоль улицы Кугаевского установят торговые павильоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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