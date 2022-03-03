03 марта 2022

В Тюмени «дочку» «Роснефти» оштрафовали за загрязнение земель

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии на месторождении жидкость с нефтью попала в почву Фото:

Штраф в 100 тысяч рублей получила компания «РН-Уватнефтегаз» из-за разлива нефти, после аварии на трубопроводе на тюменском месторождении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«По факту аварии на трубопроводе ООО „РН-Уватнефтегаз“ в Уватском районе Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой была организована проверка. Выявлен факт попадания нефтесодержащей жидкости в почву. Также установлено, что авария произошла на территории лесного фонда. Компания привлечена к штрафу в размере 100 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Речь идет о ЧП, которое случилось на месторождении «РН-Уватнефтегаза» ночью 7 февраля. В его результате один человек погиб, еще один пострадал. По данным компании, несчастный случай произошел во время ремонтных работ. Как сообщали источники URA.RU из числа сотрудников предприятия, причиной стал прорыв газовой трубы.

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Штраф в 100 тысяч рублей получила компания «РН-Уватнефтегаз» из-за разлива нефти, после аварии на трубопроводе на тюменском месторождении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По факту аварии на трубопроводе ООО „РН-Уватнефтегаз“ в Уватском районе Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой была организована проверка. Выявлен факт попадания нефтесодержащей жидкости в почву. Также установлено, что авария произошла на территории лесного фонда. Компания привлечена к штрафу в размере 100 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Речь идет о ЧП, которое случилось на месторождении «РН-Уватнефтегаза» ночью 7 февраля. В его результате один человек погиб, еще один пострадал. По данным компании, несчастный случай произошел во время ремонтных работ. Как сообщали источники URA.RU из числа сотрудников предприятия, причиной стал прорыв газовой трубы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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