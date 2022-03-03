Силовики задержали высокопоставленного чиновника Златоуста

Меру пресечения чиновнику должны избрать 6 марта (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики задержали заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста (Челябинская область) Владимира Горбунова. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Горбунов задержан на 48 часов. Он подозревается в получении откатов с муниципальных контрактов. Меру пресечения ему изберут 6 марта», — рассказал источник.

Обыски в мэрии Златоуста прошли с утра 4 марта. К зданию администрации были стянуты силы ОМОНа. При силовой поддержке спецназовцев в мэрию прошли сотрудники полиции города. Оперативно-следственные действия проводились в управлении ЖКХ.

В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили визит силовиков и заявили, что следствию оказывается содействие со стороны властей города. В полиции от комментариев воздержались.