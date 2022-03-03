03 марта 2022

Силовики задержали высокопоставленного чиновника Златоуста

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Меру пресечения чиновнику должны избрать 6 марта (фото из архива) Фото:

Силовики задержали заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста (Челябинская область) Владимира Горбунова. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Горбунов задержан на 48 часов. Он подозревается в получении откатов с муниципальных контрактов. Меру пресечения ему изберут 6 марта», — рассказал источник.

Обыски в мэрии Златоуста прошли с утра 4 марта. К зданию администрации были стянуты силы ОМОНа. При силовой поддержке спецназовцев в мэрию прошли сотрудники полиции города. Оперативно-следственные действия проводились в управлении ЖКХ.

В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили визит силовиков и заявили, что следствию оказывается содействие со стороны властей города. В полиции от комментариев воздержались.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Силовики задержали заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста (Челябинская область) Владимира Горбунова. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Горбунов задержан на 48 часов. Он подозревается в получении откатов с муниципальных контрактов. Меру пресечения ему изберут 6 марта», — рассказал источник. Обыски в мэрии Златоуста прошли с утра 4 марта. К зданию администрации были стянуты силы ОМОНа. При силовой поддержке спецназовцев в мэрию прошли сотрудники полиции города. Оперативно-следственные действия проводились в управлении ЖКХ. В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили визит силовиков и заявили, что следствию оказывается содействие со стороны властей города. В полиции от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...