Депутат из ЯНАО рассказал об изменениях в бюджете региона

04 марта 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Виктор Казарин уверен, что власти ЯНАО сохранят социальные обязательства в условиях санкций Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России вынудят внести некоторые изменения в стратегию развития ЯНАО. Однако несмотря на это, бюджет региона планируют оставить социально направленным и сохранить меры поддержки ямальцев. Об этом сообщил депутат партии «Единая Россия» в заксобрании Виктор Казарин. «В соответствии с целями, которые ставят президент РФ, губернатор Ямала, в автономном округе будут реализованы задачи по сохранению экономической стабильности. Бюджет Ямала всегда был и остается социально направленным, поэтому в приоритете — сохранение мер поддержки граждан, выполнение всех социальных обязательств», — передает пресс-служба партии слова Казарина. Также он отметил, что регион будет активно поддерживать предпринимателей и развивать «приоритетные направления экономики». В 2021 году законодатели приняли окружной бюджет социальной направленности, в котором увеличили расходы на медицину и образование. Санкции против России, ее предприятий и государственных чиновников начали вводить в 2012 году США и их союзники. Ограничения усилились после решения Крыма воссоединиться с Россией в 2014 году. Нынешняя санкционная политика западных стран направлена не только против высокопоставленных чиновников, но против и обычных жителей России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Санкции против России вынудят внести некоторые изменения в стратегию развития ЯНАО. Однако несмотря на это, бюджет региона планируют оставить социально направленным и сохранить меры поддержки ямальцев. Об этом сообщил депутат партии «Единая Россия» в заксобрании Виктор Казарин. «В соответствии с целями, которые ставят президент РФ, губернатор Ямала, в автономном округе будут реализованы задачи по сохранению экономической стабильности. Бюджет Ямала всегда был и остается социально направленным, поэтому в приоритете — сохранение мер поддержки граждан, выполнение всех социальных обязательств», — передает пресс-служба партии слова Казарина. Также он отметил, что регион будет активно поддерживать предпринимателей и развивать «приоритетные направления экономики». В 2021 году законодатели приняли окружной бюджет социальной направленности, в котором увеличили расходы на медицину и образование. Санкции против России, ее предприятий и государственных чиновников начали вводить в 2012 году США и их союзники. Ограничения усилились после решения Крыма воссоединиться с Россией в 2014 году. Нынешняя санкционная политика западных стран направлена не только против высокопоставленных чиновников, но против и обычных жителей России.