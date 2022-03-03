Депутат из ЯНАО рассказал об изменениях в бюджете региона

Санкции против России вынудят внести некоторые изменения в стратегию развития ЯНАО. Однако несмотря на это, бюджет региона планируют оставить социально направленным и сохранить меры поддержки ямальцев. Об этом сообщил депутат партии «Единая Россия» в заксобрании Виктор Казарин.
«В соответствии с целями, которые ставят президент РФ, губернатор Ямала, в автономном округе будут реализованы задачи по сохранению экономической стабильности. Бюджет Ямала всегда был и остается социально направленным, поэтому в приоритете — сохранение мер поддержки граждан, выполнение всех социальных обязательств», — передает пресс-служба партии слова Казарина.
Также он отметил, что регион будет активно поддерживать предпринимателей и развивать «приоритетные направления экономики». В 2021 году законодатели приняли окружной бюджет социальной направленности, в котором увеличили расходы на медицину и образование.
Санкции против России, ее предприятий и государственных чиновников начали вводить в 2012 году США и их союзники. Ограничения усилились после решения Крыма воссоединиться с Россией в 2014 году. Нынешняя санкционная политика западных стран направлена не только против высокопоставленных чиновников, но против и обычных жителей России.
Санкции против России вынудят внести некоторые изменения в стратегию развития ЯНАО. Однако несмотря на это, бюджет региона планируют оставить социально направленным и сохранить меры поддержки ямальцев. Об этом сообщил депутат партии «Единая Россия» в заксобрании Виктор Казарин. «В соответствии с целями, которые ставят президент РФ, губернатор Ямала, в автономном округе будут реализованы задачи по сохранению экономической стабильности. Бюджет Ямала всегда был и остается социально направленным, поэтому в приоритете — сохранение мер поддержки граждан, выполнение всех социальных обязательств», — передает пресс-служба партии слова Казарина. Также он отметил, что регион будет активно поддерживать предпринимателей и развивать «приоритетные направления экономики». В 2021 году законодатели приняли окружной бюджет социальной направленности, в котором увеличили расходы на медицину и образование. Санкции против России, ее предприятий и государственных чиновников начали вводить в 2012 году США и их союзники. Ограничения усилились после решения Крыма воссоединиться с Россией в 2014 году. Нынешняя санкционная политика западных стран направлена не только против высокопоставленных чиновников, но против и обычных жителей России.