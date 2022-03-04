«Аэрофлот» удалили из глобальной системы бронирования Sabre

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, ливрея добролет
«Аэрофлот» удален из Sabre Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания «Аэрофлот» удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre. Провайдер был лидером среди систем бронирования в России.

Российскую авиакомпанию невозможно найти на сайте бронирования, сообщает «Говорит Москва». Другие провайдеры никаких мер пока не предпринимали.

Ранее «Аэрофлот» приостановил полеты в Доминикану, Мексику, США и на Кубу. Все страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для России. Это произошло объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. В Кремле допускали запрет полетов европейскими авиакомпаниями.

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Авиакомпания «Аэрофлот» удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre. Провайдер был лидером среди систем бронирования в России. Российскую авиакомпанию невозможно найти на сайте бронирования, сообщает «Говорит Москва». Другие провайдеры никаких мер пока не предпринимали. Ранее «Аэрофлот» приостановил полеты в Доминикану, Мексику, США и на Кубу. Все страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для России. Это произошло объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. В Кремле допускали запрет полетов европейскими авиакомпаниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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