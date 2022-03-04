«Аэрофлот» удалили из глобальной системы бронирования Sabre

Авиакомпания «Аэрофлот» удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre. Провайдер был лидером среди систем бронирования в России.
Российскую авиакомпанию невозможно найти на сайте бронирования, сообщает «Говорит Москва». Другие провайдеры никаких мер пока не предпринимали.
Ранее «Аэрофлот» приостановил полеты в Доминикану, Мексику, США и на Кубу. Все страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для России. Это произошло объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. В Кремле допускали запрет полетов европейскими авиакомпаниями.
Авиакомпания «Аэрофлот» удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre. Провайдер был лидером среди систем бронирования в России. Российскую авиакомпанию невозможно найти на сайте бронирования, сообщает «Говорит Москва». Другие провайдеры никаких мер пока не предпринимали. Ранее «Аэрофлот» приостановил полеты в Доминикану, Мексику, США и на Кубу. Все страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для России. Это произошло объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. В Кремле допускали запрет полетов европейскими авиакомпаниями.