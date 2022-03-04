04 марта 2022

В Свердловской области из-за снега обрушилась крыша бассейна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, бассейн
Бассейн «Нептун» приостановил свою работу Фото:

В Североуральске (Свердловская область) из-за скопившегося снега обрушилась крыша бассейна «Нептун». Пострадавших от обрушения нет. Об этом URA.RU рассказали сотрудники бассейна.

«Крыша обрушилась из-за накопившегося на ней снега. На данный момент организация приостановила работу», — сообщили сотрудники.

Бассейн был построен в 1974 году, а 1983 году на его базе открылась детско-юношеская спортивная школа по плаванию. Здание бассейна реконструировали с 2004 года по 2011 год. Сколько по времени займет ремонт крыши — неизвестно.

Фото:

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В Североуральске (Свердловская область) из-за скопившегося снега обрушилась крыша бассейна «Нептун». Пострадавших от обрушения нет. Об этом URA.RU рассказали сотрудники бассейна. «Крыша обрушилась из-за накопившегося на ней снега. На данный момент организация приостановила работу», — сообщили сотрудники. Бассейн был построен в 1974 году, а 1983 году на его базе открылась детско-юношеская спортивная школа по плаванию. Здание бассейна реконструировали с 2004 года по 2011 год. Сколько по времени займет ремонт крыши — неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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