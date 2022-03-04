Бассейн «Нептун» приостановил свою работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Североуральске (Свердловская область) из-за скопившегося снега обрушилась крыша бассейна «Нептун». Пострадавших от обрушения нет. Об этом URA.RU рассказали сотрудники бассейна.

«Крыша обрушилась из-за накопившегося на ней снега. На данный момент организация приостановила работу», — сообщили сотрудники.

Бассейн был построен в 1974 году, а 1983 году на его базе открылась детско-юношеская спортивная школа по плаванию. Здание бассейна реконструировали с 2004 года по 2011 год. Сколько по времени займет ремонт крыши — неизвестно.

Фото: группа ВКонтакте Типичный Североуральск