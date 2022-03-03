Акция направлена на поддержку спецоперации РФ на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске вечером 4 марта на главной площади жители города выстроили букву Z из машин. Как сообщили URA.RU организаторы акции, она направлена на поддержку спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

«В флэшмобе „Za“ на площади Революции принимают участие спортсмены и неравнодушные жители города. Также в акции приняли участие представители автоклуба и волонтерской роты», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Во время проведения акции на площади растянут три 12-метровых флага: России, ДНР и ЛНР. Флешмоб пройдет с 19:30 до 20:00.

Спецоперация РФ по денацификации Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. Как объясняет президент, операция носит освободительный характер и призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, которые ведут к геноциду их населения.