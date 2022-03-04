Диетолог Щетинина рассказала, кому опасно есть гречку

05 марта 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Гречка способствует повышению уровня сахара в крови Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Людям с нарушением углеводного обмена опасно в большом количестве употреблять блюда из гречневой крупы, так как злаковые культуры способствуют повышению уровня сахара в крови. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Все злаковые культуры, в том числе гречка, это, как правило, сложные углеводы, и они повышают уровень сахара в крови. Поэтому люди, у которых есть нарушение углеводного обмена, должны задумываться о величине порций. В готовом виде в течение дня лучше съедать не более 300 граммов этих продуктов», — объяснила Елена Щетинина. В беседе с URA.RU врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова добавила, что полностью исключать сложные углеводы из рациона нельзя, так как они являются источником энергии. «У нас любые продукты, содержащие даже сложные углеводы, гречка, в том числе, влияют на повышение уровня сахара в крови. Однако это не страшно для здоровых людей и даже для страдающих сахарным диабетом. После употребления цельнозерновых продуктов уровень сахара повышается медленно, при этом достаточно длительное время сохраняется ощущение насыщения. Полностью исключать углеводы из рациона не нужно, они нам необходимы, так как являются источником энергии», — подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Людям с нарушением углеводного обмена опасно в большом количестве употреблять блюда из гречневой крупы, так как злаковые культуры способствуют повышению уровня сахара в крови. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Все злаковые культуры, в том числе гречка, это, как правило, сложные углеводы, и они повышают уровень сахара в крови. Поэтому люди, у которых есть нарушение углеводного обмена, должны задумываться о величине порций. В готовом виде в течение дня лучше съедать не более 300 граммов этих продуктов», — объяснила Елена Щетинина. В беседе с URA.RU врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова добавила, что полностью исключать сложные углеводы из рациона нельзя, так как они являются источником энергии. «У нас любые продукты, содержащие даже сложные углеводы, гречка, в том числе, влияют на повышение уровня сахара в крови. Однако это не страшно для здоровых людей и даже для страдающих сахарным диабетом. После употребления цельнозерновых продуктов уровень сахара повышается медленно, при этом достаточно длительное время сохраняется ощущение насыщения. Полностью исключать углеводы из рациона не нужно, они нам необходимы, так как являются источником энергии», — подчеркнула она.