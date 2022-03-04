Врачи назвали заболевание, обостряющееся из-за стресса

04 марта 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

При СРК нужно исключить скрытую депрессию Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Синдром раздраженного кишечника (СРК) обостряется на фоне стрессов. Об этом URA.RU рассказали гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева. «СРК — это функциональное заболевание кишечника, сопровождающееся болью в животе, спазмами, нарушением стула, повышенным газообразованием. Оно может обостряться на фоне эмоционального стресса. Часто у людей с СРК диагностируют депрессию, тревожное расстройство, нарушение сна. СРК существенно снижает качество жизни, но непосредственно жизни не угрожает», — сказала Полина Королева. Нурия Дианова призвала обращаться за помощью к специалистам. «Категорически не стоит пытаться самостоятельно лечить заболевание симптоматически. Это совершенно неправильная стратегия при СРК. Как только поступают правильные препараты, то происходит уменьшение болевых ощущений и идет правильное формирование стула», — отметила специалист. По ее словам, такие пациенты наблюдаются параллельно у неврологов, психотерапевтов, психологов. «Помимо того, что нужно корректировать тревогу, возможную скрытую депрессию, нужно еще есть максимально простую натуральную пищу», — подчеркнула Дианова. Королева также обозначила, как необходимо питаться при наличии этого синдрома. «Для людей с СРК рекомендована диета с низким содержанием ферментируемых олиго- и моносахаридов и полиолов (Low FODMAP — диета, состоящая в общем ограничении всех сбраживаемых углеводов), такое питание cпособствует уменьшению газообразования и боли, нормализации стула. В период стресса рекомендуется выполнять расслабляющие дыхательные практики, тренировать диафрагмальное дыхание», — заключила диетолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) обостряется на фоне стрессов. Об этом URA.RU рассказали гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева. «СРК — это функциональное заболевание кишечника, сопровождающееся болью в животе, спазмами, нарушением стула, повышенным газообразованием. Оно может обостряться на фоне эмоционального стресса. Часто у людей с СРК диагностируют депрессию, тревожное расстройство, нарушение сна. СРК существенно снижает качество жизни, но непосредственно жизни не угрожает», — сказала Полина Королева. Нурия Дианова призвала обращаться за помощью к специалистам. «Категорически не стоит пытаться самостоятельно лечить заболевание симптоматически. Это совершенно неправильная стратегия при СРК. Как только поступают правильные препараты, то происходит уменьшение болевых ощущений и идет правильное формирование стула», — отметила специалист. По ее словам, такие пациенты наблюдаются параллельно у неврологов, психотерапевтов, психологов. «Помимо того, что нужно корректировать тревогу, возможную скрытую депрессию, нужно еще есть максимально простую натуральную пищу», — подчеркнула Дианова. Королева также обозначила, как необходимо питаться при наличии этого синдрома. «Для людей с СРК рекомендована диета с низким содержанием ферментируемых олиго- и моносахаридов и полиолов (Low FODMAP — диета, состоящая в общем ограничении всех сбраживаемых углеводов), такое питание cпособствует уменьшению газообразования и боли, нормализации стула. В период стресса рекомендуется выполнять расслабляющие дыхательные практики, тренировать диафрагмальное дыхание», — заключила диетолог.