За пассажирами выслали другой самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры «Уральских авиалиний», чей рейс ранее задержали в Дубае (ОАЭ), вылетели в Красноярск транзитом через аэропорт Кольцово (Екатеринбург). Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Информация также размещена на онлайн-табло Кольцово.

Днем 4 марта агентство сообщило, что самолет с российскими туристами, который должен был вылететь из Дубая в Красноярск в 13:20, задержали — для проверки документов. Была версия, что власти ОАЭ арестовали судно, но в «Уральских авиалиниях» ее опровергали.

«Пассажиров всех отправили на U6802 в Екатеринбург, далее для них организуем спецрейс в Красноярск, вылет в 22:00», — цитировал позднее ТАСС представителя «Уральских авиалиний».

«Уральские авиалинии» отправили за застрявшими пассажирами запасной борт. В 20:44 он доставил их в Екатеринбург. В 22:00 самолет вылетел в Красноярск», — уточнил собеседник URA.RU. Что с основным бортом авиакомпании, в котором туристы должны были вернуться в Красноярск изначально, к моменту публикации уточнить не удалось — пресс-секретарь «Уральских авиалиний» была недоступна для комментариев.