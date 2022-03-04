Самолет «Уральских авиалиний» застрял в Дубае

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Пассажиры ждут уже более трех часов Фото:

Борт «Уральских авиалиний», прибывший из Красноярска, задерживается в аэропорту Дубая. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Самолет находится в Дубае, проводится проверка документов. Мы взаимодействуем с властями ОАЭ по этому вопросу», — сообщает пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Авиаборт должен был вылететь из Дубая в Красноярск в 13:20 по времени Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что на западных территориях Канады был задержан чартерный самолет с двумя гражданами России. Министр транспорта Канады Омар Алгебра заявил, что это связано с санкциями против России.

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Борт «Уральских авиалиний», прибывший из Красноярска, задерживается в аэропорту Дубая. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Самолет находится в Дубае, проводится проверка документов. Мы взаимодействуем с властями ОАЭ по этому вопросу», — сообщает пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Авиаборт должен был вылететь из Дубая в Красноярск в 13:20 по времени Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на западных территориях Канады был задержан чартерный самолет с двумя гражданами России. Министр транспорта Канады Омар Алгебра заявил, что это связано с санкциями против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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