Самолет «Уральских авиалиний» застрял в Дубае

04 марта 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Пассажиры ждут уже более трех часов Фото: Владимир Жабриков Борт «Уральских авиалиний», прибывший из Красноярска, задерживается в аэропорту Дубая. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Самолет находится в Дубае, проводится проверка документов. Мы взаимодействуем с властями ОАЭ по этому вопросу», — сообщает пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Авиаборт должен был вылететь из Дубая в Красноярск в 13:20 по времени Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на западных территориях Канады был задержан чартерный самолет с двумя гражданами России. Министр транспорта Канады Омар Алгебра заявил, что это связано с санкциями против России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Борт «Уральских авиалиний», прибывший из Красноярска, задерживается в аэропорту Дубая. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Самолет находится в Дубае, проводится проверка документов. Мы взаимодействуем с властями ОАЭ по этому вопросу», — сообщает пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Авиаборт должен был вылететь из Дубая в Красноярск в 13:20 по времени Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на западных территориях Канады был задержан чартерный самолет с двумя гражданами России. Министр транспорта Канады Омар Алгебра заявил, что это связано с санкциями против России.