Самолет «Уральских авиалиний» застрял в Дубае

Пассажиры ждут уже более трех часовФото: Владимир Жабриков
Борт «Уральских авиалиний», прибывший из Красноярска, задерживается в аэропорту Дубая. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Самолет находится в Дубае, проводится проверка документов. Мы взаимодействуем с властями ОАЭ по этому вопросу», — сообщает пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Авиаборт должен был вылететь из Дубая в Красноярск в 13:20 по времени Екатеринбурга.
Борт «Уральских авиалиний», прибывший из Красноярска, задерживается в аэропорту Дубая. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Самолет находится в Дубае, проводится проверка документов. Мы взаимодействуем с властями ОАЭ по этому вопросу», — сообщает пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Авиаборт должен был вылететь из Дубая в Красноярск в 13:20 по времени Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что на западных территориях Канады был задержан чартерный самолет с двумя гражданами России. Министр транспорта Канады Омар Алгебра заявил, что это связано с санкциями против России.