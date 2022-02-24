Роскомнадзор дал СМИ РФ установки, как освещать военную операцию

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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, пресса, сми, государственная дума, журналисты, триколор, флаг россии, телеканалы, медиа, микрофоны
СМИ обязаны ссылаться на российские официальные источники, заявил Роскомнадзор Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российским средствам массовой информации запретили ссылаться на иностранные источники при освещении военной спецоперации РФ на Украине. Соответствующие рекомендации опубликовал Роскомнадзор. В своих материалах СМИ обязаны использовать информацию и данные только из российских официальных источников.

«При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. В ведомстве подчеркнули, что только эти источники располагают достоверными и актуальными данными.

В ведомстве предупредили, что за распространение заведомо ложной информации может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей. Публикация недостоверных данных в интернете приведет к блокировке СМИ.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики, и призвал украинских военных сложить оружие. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва противостоит не мирному населению, а «хунте, которая захватила власть в Киеве».

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Российским средствам массовой информации запретили ссылаться на иностранные источники при освещении военной спецоперации РФ на Украине. Соответствующие рекомендации опубликовал Роскомнадзор. В своих материалах СМИ обязаны использовать информацию и данные только из российских официальных источников. «При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. В ведомстве подчеркнули, что только эти источники располагают достоверными и актуальными данными. В ведомстве предупредили, что за распространение заведомо ложной информации может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей. Публикация недостоверных данных в интернете приведет к блокировке СМИ. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики, и призвал украинских военных сложить оружие. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва противостоит не мирному населению, а «хунте, которая захватила власть в Киеве».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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