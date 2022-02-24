Роскомнадзор дал СМИ РФ установки, как освещать военную операцию

24 февраля 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

СМИ обязаны ссылаться на российские официальные источники, заявил Роскомнадзор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Российским средствам массовой информации запретили ссылаться на иностранные источники при освещении военной спецоперации РФ на Украине. Соответствующие рекомендации опубликовал Роскомнадзор. В своих материалах СМИ обязаны использовать информацию и данные только из российских официальных источников. «При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. В ведомстве подчеркнули, что только эти источники располагают достоверными и актуальными данными. В ведомстве предупредили, что за распространение заведомо ложной информации может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей. Публикация недостоверных данных в интернете приведет к блокировке СМИ. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики, и призвал украинских военных сложить оружие. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва противостоит не мирному населению, а «хунте, которая захватила власть в Киеве». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским средствам массовой информации запретили ссылаться на иностранные источники при освещении военной спецоперации РФ на Украине. Соответствующие рекомендации опубликовал Роскомнадзор. В своих материалах СМИ обязаны использовать информацию и данные только из российских официальных источников. «При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. В ведомстве подчеркнули, что только эти источники располагают достоверными и актуальными данными. В ведомстве предупредили, что за распространение заведомо ложной информации может грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей. Публикация недостоверных данных в интернете приведет к блокировке СМИ. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики, и призвал украинских военных сложить оружие. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва противостоит не мирному населению, а «хунте, которая захватила власть в Киеве».