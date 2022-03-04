Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter

В России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Шаг предпринят по требованию Генпрокуратуры.
Доступ «ограничивается к сайту», — значится в выписке из реестра. При этом сообщается, что наличие сайта в Реестре не означает, что доступ к нему полностью заблокирован, ограничения могут касаться и отдельной страницы сайта. «Способ блокировки отражается в графе „Ограничение доступа“», — сообщается в реестре.
Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook. Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года.
В России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Шаг предпринят по требованию Генпрокуратуры. Доступ «ограничивается к сайту», — значится в выписке из реестра. При этом сообщается, что наличие сайта в Реестре не означает, что доступ к нему полностью заблокирован, ограничения могут касаться и отдельной страницы сайта. «Способ блокировки отражается в графе „Ограничение доступа“», — сообщается в реестре. Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook. Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года.