Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter

05 марта 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Доступ к Twitter в РФ ограничен Фото: Анна Майорова © URA.RU В России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Шаг предпринят по требованию Генпрокуратуры. Доступ «ограничивается к сайту», — значится в выписке из реестра. При этом сообщается, что наличие сайта в Реестре не означает, что доступ к нему полностью заблокирован, ограничения могут касаться и отдельной страницы сайта. «Способ блокировки отражается в графе „Ограничение доступа“», — сообщается в реестре. Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook. Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Шаг предпринят по требованию Генпрокуратуры. Доступ «ограничивается к сайту», — значится в выписке из реестра. При этом сообщается, что наличие сайта в Реестре не означает, что доступ к нему полностью заблокирован, ограничения могут касаться и отдельной страницы сайта. «Способ блокировки отражается в графе „Ограничение доступа“», — сообщается в реестре. Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook. Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года.