В правительстве спрогнозировали конец кризиса в России

Комплекс мер поможет безболезненно пройти через санкции, считает Юрий Борисов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Кризисный период из-за санкций в России может продлиться от трех до пяти месяцев. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Это серьезный вызов для российской промышленности, это не нужно преуменьшать или преувеличивать. Думаю, комплекс мер поможет безболезненно пройти этот период. Я надеюсь, он будет длиться не очень долго: может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев», — сказал Борисов в интервью «Известиям».

Вице-премьер отметил, что власти принимают эффективные меры по использованию бюджетов, вводят новые льготы на НДФЛ. «Мы анализируем последствия и, конечно, вырабатываем меры, которые будут хеджировать риски», — заключил Борисов.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ. В Евросоюзе заявили о подготовке третьего пакета санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее подготовилась к санкциям Запада.