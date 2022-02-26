Песков: Россия заранее подготовилась к санкциям Запада

Россия серьезно подготовилась к санкциям Запада, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции со стороны Запада достаточно серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ. В США заявили, что санкции также коснутся космической программы России. В Евросоюзе подготовили уже третий пакет санкций.