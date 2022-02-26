Песков: Россия заранее подготовилась к санкциям Запада

Новые санкции со стороны Запада достаточно серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились», — передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки РФ. В США заявили, что санкции также коснутся космической программы России. В Евросоюзе подготовили уже третий пакет санкций.